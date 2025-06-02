هجوم بزجاجات حارقة على مسيرة تطالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

نقلت وكالة رويترز عن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، قوله إن “المكتب تلقى معلومات عن هجوم إرهابي في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية ويجري تحقيقا شاملا بشأنه”.

ولم يقدم باتيل أي تفاصيل أخرى، لكنه قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “عناصرنا وقوات إنفاذ القانون في موقع الحادث بالفعل وسنشارككم المستجدات فور توفر المزيد من المعلومات”.

وقالت قناة (سي.بي.إس نيوز) نقلا عن شهود في موقع الحادث إن شخصا “هاجم مجموعة من الناس بزجاجات حارقة خلال مشاركتهم في مسيرة تضامنية للتذكير بالرهائن الإسرائيليين (الأسرى المحتجزين في غزة)”.

وذكرت إدارة شرطة بولدر أنها تتعامل مع بلاغ عن هجوم في المدينة شمل عدة ضحايا. ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وأعربت الجالية اليهودية في الولاية عن “أسفها لسماع خبر إلقاء عبوة حارقة على المشاركين بمسيرة تطالب بإطلاق سراح الرهائن في غزة”.

من جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: “الإرهاب ضد اليهود لا يتوقف عند حدود غزة، فهو يحرق بالفعل شوارع أمريكا“، مشيرا إلى “تعرض يهود مشاركين في مسيرة للمطالبة بإعادة الرهائن بولاية كولورادو الأمريكية لهجوم وحشي باستخدام المولوتوف”.

وتابع “وقت التصريحات قد نفد وحان وقت اتخاذ الأفعال ضد المحرضين مهما كانوا”.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من اعتقال رجل من مواليد شيكاغو في حادث إطلاق نار على 2 من موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن مما تسبب في مقتلهما.

وأثارت الواقعة حالة من الاستقطاب في الولايات المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة بين مؤيدي إسرائيل ومتظاهرين مناصرين للفلسطينيين.