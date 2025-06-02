وسط صراخ الأطفال.. لحظة ارتكاب دبابات الاحتلال مجزرة بقصف خيام النازحين في مواصي خان يونس (فيديو)

قصفت دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خيام النازحين في محيط صالة دريم بمواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة عشرات المواطنين جراء القصف.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر لحظة قصف دبابات الاحتلال خيام النازحين وسط صراخ الأطفال والنساء، وأظهرت اللقطات سقوط جرحى وشهداء على الأرض.

كما قصفت دبابات الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، وشنت الطائرات غارات على المناطق الشمالية الغربية من مدينة خان يونس.

وتعد منطقة المواصي مساحة مفتوحة إلى حد كبير، تفتقر إلى المرافق الأساسية، ولا تتوافر فيها بنية تحتية كافية من شبكات صرف صحي أو كهرباء أو اتصالات.

ويعيش النازحون وضعا مأساويا ونقصا كبيرا في الموارد الأساسية، مثل الماء والصرف الصحي والرعاية الطبية والغذاء.

ويعيش أغلبهم في خيام بدائية مصنوعة من النايلون والقماش الممزق، وسط غياب شبه تام لأي مقومات للحياة.

وكان جيش الاحتلال قد أنذر، أمس السبت، الفلسطينيين بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بإخلاء مناطقهم والتوجه إلى منطقة المواصي غربا، تمهيدا لتنفيذ هجوم عسكري.

ويستهدف الاحتلال منطقة المواصي بين الحين والآخر، مما أسفر في مرات سابقة عن شهداء وجرحى ووقوع مجازر للمدنيين.