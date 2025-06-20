التهم حفنة تراب أمام “الكاميرا”.. دموع طفل تفضح الكارثة في “غزة الجائعة” (شاهد)

صرخ طفل من غزة بكلمات مؤلمة وهو يتحدث عن الجوع وأزمة الطحين، حيث تناول حفنة من التراب بفمه تعبيرا عن القهر والمعاناة.

وظهر الطفل في مقطع “فيديو”، الخميس، وهو يقول بحرقة “في غزة فش طحين، إحنا في غزة كل يوم بيحكولنا في مقاطير طحين وما بيكون في إشي، إحنا الرمل هذا.. بناكله فش أكل عنا”.

وأضاف باكيا في مشهد مؤثر “بدنا طحين فش أكل ارحمونا، الرمل بناكله، رغيف الخبز الصغير حقه 20 شيكل”.

يأكل الرمل من شدة الجوع.. مأساة طفل فلسطيني خلال محاولته الحصول على الطحين #الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/p6o1YIVg7S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 19, 2025

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.