“مفاجأة” في سماء تل أبيب.. كيف أربك “الصاروخ المتشظي” الإيراني دفاعات إسرائيل؟ (فيديو)

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد أن “الصاروخ المتشظّي” الذي استخدمته إيران شكّل مفاجأة لإسرائيل من حيث وجوده في الترسانة الإيرانية، إضافة إلى عنصرَي الزمان والمكان.

الصاروخ “المفاجأة”

وقال أبو زيد في مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، “لا أعتقد، من خلال التصريحات الإسرائيلية، أنهم كانوا يتوقعون أن يكون هذا الصاروخ موجودا لدى إيران، مما يشير إلى أن هذا الصاروخ كان مفاجأة في الزمان والمكان”.

وأضاف أبو زيد أن طبيعة الصاروخ، وفق ما أعلن الاحتلال، أنه انفجر على ارتفاع 7 كيلو مترات وأثر في دائرة قطرها 8 كيلو مترات، حيث حمل قنيبلات صغيرة انتشرت عند الانفجار، مما يؤكد أن الرأس المتفجر من النوع العنقودي.

ينتمي لفئة “متعددة الأغراض”

وأوضح أن هذا الصاروخ ينتمي لفئة “متعددة الأغراض” (Multi Functions)، ويمكن تزويده برؤوس مختلفة حسب المهمة، سواء لاستهداف تجمعات بشرية أو آليات عسكرية.

وأشار إلى أن النظام الصاروخي مستنسخ عن نماذج كورية شمالية وصينية، مرجحا أن يكون من طراز “خرمشهر” أو “عماد” الذي أعلنت عنه إيران عام 2024، مع تعديلات محلية على التصميم والقدرات.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، الخميس، إن إيران أطلقت صاروخا واحدا على الأقل نثر قنابل صغيرة، وهذه أول مرة ترد فيها تقارير عن استخدام الذخائر العنقودية في الحرب المستمرة منذ أسبوع.

ونقلت تقارير إخبارية إسرائيلية عن الجيش قوله إن الرأس الحربي للصاروخ انشق على ارتفاع 7 كيلو مترات تقريبا، وأطلق حوالي 20 ذخيرة صغيرة في دائرة نصف قطرها حوالي 8 كيلو مترات فوق وسط إسرائيل.

وأصيب 271 إسرائيليا، بينهم 4 بجروح خطرة، في الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، صباح الخميس، في سياق تبادل القصف بين البلدين المستمر منذ الجمعة، وفقا لقناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

وصباح الخميس، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على مناطق في وسط وجنوبي إسرائيل، في أعنف هجوم إيراني منذ بدء التصعيد بين الطرفين.