القسام تعلن عن عمليات قنص وتدمير دبابات واستهداف تجمعات للاحتلال في غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، الخميس، إنها استهدفت تجمعات لجنود قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

كما أعلنت القسام، قنص جندي إسرائيلي شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن العملية تمت “بنجاح وانسحب المقاومون بسلام”.

وفي عملية أخرى، أكدت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا 3 دبابات إسرائيلية من طراز “ميركافاه” باستخدام عبوات أرضية شديدة الانفجار، شرق مدينة جباليا شمال القطاع، بتاريخ 15 يونيو/حزيران الجاري، مشيرة إلى أن “بقايا الدبابات تناثرت في المكان عقب التفجير”.