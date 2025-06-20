“الكاميرا” وثقت اللحظة.. صاروخ إسرائيلي ينهي لقاء صحفيا في غزة (شاهد)

تسبب صاروخ إسرائيلي في إنهاء لقاء صحفي كان يُجرى مع امرأة في غزة، بينما كانت تروي تفاصيل استشهاد عدد من أقاربها في القصف المتواصل على القطاع.

وأظهر تسجيل مصور اللحظات المؤثرة التي كانت تتحدث فيها المرأة عن فَقْدِها لأفراد من أسرتها، قبل أن يُسمع دوي انفجار عنيف في محيط المكان، ما اضطر الفريق الصحفي والسيدة للمغادرة فورا وسط حالة من الذعر.

أثناء الحديث عن شهدائها.. صاروخ إسرائيلي ينهي لقاء صحفيا مع امرأة في غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Azg8n0oX34 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2025

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 186 ألفا من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.