اللقاء الأول منذ بدء حرب إسرائيل وإيران.. عراقجي يشارك في محادثات جنيف

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أنه سيلتقي بنظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية.

بناء على طلبهم

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني أن اللقاء جاء بطلب من الدول الأوروبية الثلاث، وسيُخصص لبحث المستجدات السياسية والملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

محادثات نووية ورفع العقوبات

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن محادثات جنيف ستتناول الموضوع النووي ورفع العقوبات.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن بقائي تأكيده دعم الجيش “بشكل شامل في الذود عن الوطن بوجه العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني”.

المحادثات بالتنسيق مع الولايات المتحدة

ونقلت وكالة “رويترز”، الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي ألماني أن المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإقناع الجانب الإيراني بتقديم ضمانات قاطعة بأنه سيستخدم برنامجه النووي للأغراض المدنية فقط.

وأضاف المصدر أن الوزراء سيلتقون أولا بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القنصلية الألمانية بجنيف قبل عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الإيراني.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات سيتبعها إجراء حوار على مستوى الخبراء.

الأول منذ بدء التصعيد

ويعد هذا الاجتماع هو اللقاء المباشر الأول من نوعه لوزير الخارجية الإيراني مع نظراء دوليين منذ الحرب الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري.

ضربات قوية متبادلة

وفي وقت سابق، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العملية العسكرية ألحقَت “ضررا بالغا بالبرنامج النووي الإيراني”، مشيرا إلى أنه “تم إخراج منشأة نطنز النووية عن الخدمة”، متعهدا بألا يكون هناك “أي تهديد نووي أو من الصواريخ الباليستية في نهاية هذه العملية”.

في المقابل نقلت وكالة فارس الإيرانية عن الحرس الثوري، الخميس، إعلانه تنفيذ ضربة دقيقة استهدفت مركز القيادة والمعلومات التابع للجيش الإسرائيلي، في عملية نُفذت بشكل مركب باستخدام مسيّرات انتحارية وصواريخ استراتيجية بعيدة المدى.

وأضاف “القدرات الاستخبارية ودقة صواريخ قواتنا المسلحة أصبحت الآن أمام أنظار العالم”، في إشارة إلى فاعلية الهجوم.