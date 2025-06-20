للجمعة الثانية.. سياسة “المصلين بالعدد” تحرم المسلمين من دخول الأقصى (فيديو)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أبواب المسجد الأقصى المبارك كافة، ومنعت دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكدت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى كافة، وتمركزت أمامها، وأغلقت بوابات (باب حطة وباب السلسلة) بعد أن سمحت لأعداد قليلة من المصلين من المرور عبرها، بذريعة اكتمال العدد المسموح به لدخول المسجد.

وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال أوقفت المصلين عند باب الساهرة، وعرقلت دخولهم إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، قبيل صلاة الجمعة.

سياسة “المصلين بالعدد”

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على المسجد الأقصى، حيث أغلقت المسجد بالكامل لمدة 6 أيام متواصلة، قبل أن تبدأ مساء الأربعاء الماضي، بتطبيق سياسة “المصلين بالعدد”.

وقالت محافظة القدس في بيان، إن قوات الاحتلال سمحت بدخول 450 مصلّيا فقط لأداء صلاة الظهر، أمس الخميس، عبر باب حطة، ثم أغلقت الباب مباشرة لمنع الدخول والخروج، وفي المقابل، فتحت قوات الاحتلال باب المغاربة للمستوطنين، ليقتحموا المسجد الأقصى.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تُشكل تصعيدا خطرا يهدف إلى فرض أمر واقع جديد يمهّد لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، عبر استغلال أجواء الحرب الإقليمية لتنفيذ مخططاتها.

فرض أمر واقع جديد

وبيّنت أن سياسة الإغلاق والتحكم العددي في المصلين أدت إلى شلل شبه كامل في الحياة داخل البلدة القديمة، حيث مُنع من لا يحمل هوية البلدة من الدخول، في الوقت الذي ظلت فيه الكنس اليهودية والأسواق مفتوحة بشكل اعتيادي.

وأدانت محافظة القدس “التغول غير المسبوق على حقوق الفلسطينيين الدينية والإنسانية”، وقالت إن سياسة “المصلين بالعدد” تمثل سابقة خطرة في استهداف حرية العبادة.

ودعت المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام سلطات الاحتلال احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، ورفع القيود جميعها المفروضة على البلدة القديمة وسكانها.