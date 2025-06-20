دعوا إلى “رد قاس”.. مظاهرات حاشدة في إيران تنديدا بالهجمات الإسرائيلية (فيديو)

شهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الكبرى، اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة، تحت عنوان “جمعة الغضب والنصر”، وذلك رفضا للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الإيرانية.

وخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع مرددين شعارات مناهضة لإسرائيل وأخرى تدعو إلى الثأر والرد القاسي، وأفادت وكالة “تسنيم” للأنباء بأن هذه المسيرات انطلقت بعد إقامة صلاة الجمعة، بشكل متزامن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك طهران، وذلك بدعوة من “المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي”.

وشهدت الفعاليات حضورا واسعا من مختلف شرائح المجتمع، حيث أعرب المشاركون عن سخطهم الشديد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، كما أعلنوا دعمهم الكامل للقوات المسلحة، مؤكدين على الثبات في وجه العدوان.

وجاءت هذه المظاهرات الشعبية في وقت تتواصل فيه الضربات العسكرية الإسرائيلية على مواقع داخل إيران، منذ بداية التصعيد في 13 يونيو/حزيران الجاري، التي قابلها الحرس الثوري بسلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيّرات على أهداف إسرائيلية، ضمن ما تصفه طهران بـ”الرد المشروع على العدوان”.