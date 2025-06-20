سياسة|سوريا

سماء درعا تشتعل.. سقوط مسيرتين وسط قصف متبادل بين إيران وإسرائيل (شاهد)

epa12180209 Drones take off from Hanshang Low-altitude Airfield in Wuhan, Hubei Province, China, 16 June 2026 (issued 17 June 2025). Ten new drone routes linking Wuchang, Hankou, and Hanyang were officially launched on 16 June. The low-altitude service features a digital real-time dispatching platform, two smart command centers, 10 routes, and 22 intelligent aprons, enabling the delivery of goods such as seafood, fresh flowers, and medicines. EPA-EFE/XINHUA / Wu Zhizun CHINA OUT / UK AND IRELAND OUT / MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY
مدة الفيديو 00 دقيقة 51 ثانية 00:51
20/6/2025-|آخر تحديث: 04:10 PM (توقيت مكة)

أكدت وكالة الأنباء السورية، سقوط مسيّرتين في محيط تل الجابية شمال غربي مدينة نوى وشمال مدينة جاسم في محافظة درعا جنوبي البلاد، وذلك جراء القصف الإسرائيلي الإيراني المتبادل.

وأفادت بعدم وقوع أي إصابات مادية أو بشرية، وأشارت الوكالة الرسمية إلى انتشار الشرطة في الموقع.

ووثق مقطع “فيديو” متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتراض مسيّرات في سماء درعا قبل سقوطها.

وجرى تداول “الفيديو”، الذي وثقه مواطنون سوريون، على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السورية

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