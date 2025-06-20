أكدت وكالة الأنباء السورية، سقوط مسيّرتين في محيط تل الجابية شمال غربي مدينة نوى وشمال مدينة جاسم في محافظة درعا جنوبي البلاد، وذلك جراء القصف الإسرائيلي الإيراني المتبادل.

وأفادت بعدم وقوع أي إصابات مادية أو بشرية، وأشارت الوكالة الرسمية إلى انتشار الشرطة في الموقع.

ووثق مقطع “فيديو” متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتراض مسيّرات في سماء درعا قبل سقوطها.

وجرى تداول “الفيديو”، الذي وثقه مواطنون سوريون، على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.