انفجار وحرائق وإخلاء محطة قطار.. ضربة إيرانية تهز بئر السبع ومايكروسوفت في دائرة الخطر (شاهد)

أعلن الجيش الإسرائيلي رصده هجوما صاروخيا انطلق من إيران باتجاه مناطق متعددة في إسرائيل، فيما أعلنت الجبهة الداخلية تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق جنوب البلاد، من بينها بئر السبع، ودعت السكان للبقاء قريبين من الملاجئ تحسبا لهجوم وشيك.

وأكد الجيش أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض الصواريخ، في حين أفادت تقارير إسرائيلية باعتراض صاروخ في منطقة النقب.

إصابة مباشرة

وسُمع دوي انفجار أعقبه اندلاع حرائق في أحد المواقع جنوبي بئر سبع إثر سقوط صاروخ إيراني فشلت إسرائيل في اعتراضه، وهو ما أكدته مصادر للجزيرة مباشر.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن بلدية بئر السبع، أن الضربة التي استهدفت بئر السبع كانت مباشرة ولم تنتج عن شظايا صاروخ اعتراضي.

إغلاق محطة قطار

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق محطة السكة الحديد في بئر السبع مؤقتًا بعد الهجوم الإيراني الأخير.

وأكدت صحيفة “يسرائيل هيوم” وجود أضرار جسيمة في مبنى ببئر السبع جراء سقوط صاروخ.

إصابات أثناء الهروب

ونقلت عن فرق الإسعاف، قولها “أنشأنا نقطتين لإسعاف المصابين في بئر السبع”.

وذكرت مستشفى سوروكا بالمدينة أن 7 مصابين دخلوا المستشفى بسبب تعثرهم خلال الهروب من الصاروخ الإيراني.

حريق قرب مكتب مايكروسوفت

وأفادت شبكة “سي إن إن”، باندلاع عدة حرائق في أحد شوارع مدينة بئر السبع، بالقرب من حديقة تكنولوجية تضم مقرا لشركة مايكروسوفت.

وذكر موقع “نور نيوز” أن الصاروخ الإيراني استهدف مركزا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في مدينة بئر السبع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى تلقيه تقارير حول سقوط صاروخ في موقع آخر ويجري التحقق من الأضرار.

وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات، لليوم الثامن على التوالي في مواجهة غير مسبوقة بين القوتين الإقليميتين.