لحظة سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع واشتعال النيران (شاهد)

وثقت “كاميرا” مراقبة، صباح اليوم الجمعة، لحظة سقوط صاروخ إيراني على مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وأظهر المقطع المصور لحظة الانفجار العنيف بالقرب من أحد المباني، ما أدى إلى تحطم زجاج ردهة المبنى وتناثر الشظايا في المكان.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مصادر محلية، فإن الصاروخ أصاب مرآبا للسيارات داخل منطقة سكنية، ما تسبب بحدوث حفرة واشتعال النيران في عدد من المركبات.

6 مصابين

أما صحيفة “هآرتس” فنقلت عن مصادر في الجيش أن منظومات الدفاع الجوي لم تتمكن من اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من إيران، وأن الحادثة قيد التحقيق.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن المعطيات الأولية تشير إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة جراء سقوط الصاروخ.

وتشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام محلية، بينها “القناة 12″، إلى مقتل 25 إسرائيليا وإصابة أكثر من 800 آخرين جراء الضربات الإيرانية.