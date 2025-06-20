مجزرتان جديدتان قرب نتساريم ودير البلح.. الاحتلال يقتل عشرات من المجوّعين وسكان وسط غزة (فيديو)

استشهد 34 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم الجمعة، في مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد 23 وإصابة العشرات، جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات بالقرب من محور نتساريم “مفترق الشهداء” شمال المخيم، وسط القطاع.

وصول جثامين شهداء

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا بمنطقة المعسكر غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

قصف محيط المستشفى

كما أفادت مصادر، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لفلسطينيين بشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن الاحتلال قصف بالمدفعية محيط المستشفى الأردني جنوبي مدينة غزة، كما استهدف بالقصف المدفعي، حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

نسف منازل سكنية

وفي الشمال أيضا، قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن جيش الاحتلال نسف منازل سكنية في جباليا البلد.

ومنذ السابع من أكتوبر/ من تشرين الأول عام 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة.

وخلفت حرب الإبادة نحو 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.