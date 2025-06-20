صاروخ على “سوروكا” يفضح إسرائيل.. مقارنة المستشفيات تشعل المنصات وتصريحات نارية لمدير “صحة غزة” (فيديو)

ردّ الدكتور منير البرش مدير عام الصحة في غزة، على تصريحات قادة الاحتلال حول استهداف المستشفيات، عقب تعرض مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، لأضرار جراء سقوط صاروخ إيراني.

وقال البرش “أشعر بالاشمئزاز من هذه العقليات، فالذي قتل أكثر من 55 ألف شهيد وجرح الآلاف، وهاجم المستشفيات وأخرجها عن الخدمة، يتحدث الآن عن الانتهاكات”.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “نتحدث عما وثقته الأمم المتحدة في هجوم الاحتلال على المستشفيات”، وأشار في هذا الصدد إلى توثيق الأمم المتحدة لأكثر من 498 هجوما مباشرا على المستشفيات.

"أشعر بالاشمئزاز من هذه العقليات"..

مدير عام الصحة في #غزة الدكتور منير البرش يعلق على تصريحات قادة الاحتـلال حول استهداف المستشفيات#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/yQzTYPiY9h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2025

توثيق الأمم المتحدة

وتحدث البرش عن انتهاكات إسرائيلية كبيرة جدا طالت المنظومة الصحية في غزة، بلغت أكثر من 720 تجاوزا تم توثيقه حسب تقارير دولية.

كما تطرق إلى الشهداء داخل المنظومة الصحية، وقال إن عددهم تجاوز 917 من داخل المؤسسة الصحية، وعدد شهداء الطواقم الصحية يقارب 1581 شهيدا، إضافة إلى مئات الجرحى ونحو 360 معتقلا من قبل الاحتلال من الكوادر الصحية.

إصابة مستشفى “سوروكا”

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن إيران “هاجمت عن عمد مستشفى سوروكا وهذا إرهاب دولة وخرق فاضح للأعراف الدولية”، فيما قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن استهداف مركز “سوروكا” الطبي “جريمة حرب”.

في المقابل، ذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن الحرس الثوري استهدف قيادة الاتصالات والتحكم والمعلومات في الجيش الإسرائيلي قرب مستشفى “سوروكا” الذي تعرض لموجة انفجار دون أضرار.

وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة “نرفض الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بشأن استهدافنا مستشفى سوروكا”.

مقارنة بين “سوروكا” ومستشفيات غزة

واستحضر رواد المنصات العالمية جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق المستشفيات في غزة والمرضى، وتسببه في تدميرها خلال الحرب، بالتزامن مع ما حدث في مستشفى “سوروكا” وإلحاق أضرار به مؤكدين أن ذلك من تبعات جرائم الاحتلال وتجاوزاته.

وتداول ناشطون على نطاق واسع مشاهد توثق آثار الدمار جراء استهداف مستشفى “سوروكا”، وحالة الهلع، إضافة إلى اضطرار المستشفى للإغلاق أمام الحالات، وإخلاء بعض الطوابق خوفا من تسرب مواد خطرة بعد القصف.

وقارن آخرون بين مشاهد استهداف مستشفى “سوروكا” وما فعله الاحتلال من جرائم وانتهاكات بحق مستشفيات غزة، حيث دمرها وأحرقها، وتسبب في قتل وإحراق المرضى والجرحى داخلها على مرأى العالم.

واستنكر ناشطون تصريحات صدرت عن سياسيين وقادة إسرائيليين نددوا باستهداف المستشفى والمرضى، مؤكدين أن إسرائيل هي من ابتدعت هذا النهج وبدأت به في غزة، حين أحرقت المرضى، ونكّلت بالشهداء وقبورهم، ودمرت مستشفيات قطاع غزة جميعها.

فيما تفاعل بعض رواد المنصات مع إعلان وسائل إعلام إيرانية أن هدف الهجوم الصاروخي هو مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي المجاور لمستشفى “سوروكا”، الذي يُستقبل فيه الجنود المصابون في الحرب على غزة، مستذكرين مبررات الاحتلال لاستهداف مستشفيات غزة بزعم وجود مقرات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخلها أو تحتها، واتخاذها كمراكز عسكرية.