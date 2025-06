ناشطون يقتحمون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ويرفعون علم فلسطين (فيديو)

نشرت حركة (فلسطين أكشن) مقطعا للحظة اقتحام مجموعة من ناشطيها لقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في وسط إنجلترا، اليوم الجمعة.

وقالت حركة “فلسطين أكشن” إن عضوين منها دخلا قاعدة “بريز نورتون” في أوكسفوردشاير، ووضعا طلاء في محركات طائرة “فوييجر”، وألحقا بها أضرارا إضافية باستخدام قضبان حديدية.

وأعلنت المنظمة في بيانها أنها رشّت طلاء على مدرج الطائرات، وتركت علم فلسطين هناك.

From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N

Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.

وقالت المنظمة في بيان، نشرت فيه مقطع “فيديو” للواقعة على منصة “إكس”: “على الرغم من إدانتها العلنية للحكومة الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال شحنات عسكرية، وتسيير طائرات تجسس فوق غزة، وتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية-الإسرائيلية بالوقود”.

وأضافت الحركة في بيانها “بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي مشارك فعال في الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

107 years ago today, Balfour initiated the ethnic cleansing of Palestinians by signing away their homeland — which the British never had the right to do.

We will continue to reject the Zionist project until Palestine is free. pic.twitter.com/ru78FRoPYf

— Palestine Action (@Pal_action) November 2, 2024