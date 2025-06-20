سياسة|بريطانيا

ناشطون يقتحمون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ويرفعون علم فلسطين (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 52 ثانية 00:52
20/6/2025-|آخر تحديث: 05:00 PM (توقيت مكة)

نشرت حركة (فلسطين أكشن) مقطعا للحظة اقتحام مجموعة من ناشطيها لقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في وسط إنجلترا، اليوم الجمعة.

وقالت حركة “فلسطين أكشن” إن عضوين منها دخلا قاعدة “بريز نورتون” في أوكسفوردشاير، ووضعا طلاء في محركات طائرة “فوييجر”، وألحقا بها أضرارا إضافية باستخدام قضبان حديدية.

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وأعلنت المنظمة في بيانها أنها رشّت طلاء على مدرج الطائرات، وتركت علم فلسطين هناك.

تسيير طائرات تجسس فوق غزة

وقالت المنظمة في بيان، نشرت فيه مقطع “فيديو” للواقعة على منصة “إكس”: “على الرغم من إدانتها العلنية للحكومة الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال شحنات عسكرية، وتسيير طائرات تجسس فوق غزة، وتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية-الإسرائيلية بالوقود”.

وأضافت الحركة في بيانها “بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي مشارك فعال في الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وكتبت الحركة مع مقطع “الفيديو”: “عاجل: فلسطين أكشن تقتحم قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتُلحق أضرارا بطائرتين عسكريتين”.

وقالت “تغادر الرحلات يوميا من القاعدة إلى قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص“.

وأضافت “من قبرص، تقوم الطائرات البريطانية بجمع المعلومات الاستخباراتية، وتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود، ونقل الأسلحة لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة”.

استهداف شركات مرتبطة بإسرائيل

وتُعد حركة “فلسطين أكشن” من بين الجماعات التي استهدفت بانتظام شركات الدفاع وغيرها من الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة.

وأدان رئيس الوزراء كير ستارمر في منشور على موقع “إكس” هذا “التخريب”، ووصفه بأنه “مخزٍ”، فيما تجري وزارة الدفاع البريطانية والشرطة تحقيقات في الحادث.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

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