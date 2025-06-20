ناشطون يقتحمون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ويرفعون علم فلسطين (فيديو)

نشرت حركة (فلسطين أكشن) مقطعا للحظة اقتحام مجموعة من ناشطيها لقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في وسط إنجلترا، اليوم الجمعة.

وقالت حركة “فلسطين أكشن” إن عضوين منها دخلا قاعدة “بريز نورتون” في أوكسفوردشاير، ووضعا طلاء في محركات طائرة “فوييجر”، وألحقا بها أضرارا إضافية باستخدام قضبان حديدية.

وأعلنت المنظمة في بيانها أنها رشّت طلاء على مدرج الطائرات، وتركت علم فلسطين هناك.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts. Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus. From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025

تسيير طائرات تجسس فوق غزة

وقالت المنظمة في بيان، نشرت فيه مقطع “فيديو” للواقعة على منصة “إكس”: “على الرغم من إدانتها العلنية للحكومة الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال شحنات عسكرية، وتسيير طائرات تجسس فوق غزة، وتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية-الإسرائيلية بالوقود”.

وأضافت الحركة في بيانها “بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي مشارك فعال في الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

107 years ago today, Balfour initiated the ethnic cleansing of Palestinians by signing away their homeland — which the British never had the right to do. We will continue to reject the Zionist project until Palestine is free. pic.twitter.com/ru78FRoPYf — Palestine Action (@Pal_action) November 2, 2024

وكتبت الحركة مع مقطع “الفيديو”: “عاجل: فلسطين أكشن تقتحم قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتُلحق أضرارا بطائرتين عسكريتين”.

وقالت “تغادر الرحلات يوميا من القاعدة إلى قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص“.

وأضافت “من قبرص، تقوم الطائرات البريطانية بجمع المعلومات الاستخباراتية، وتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود، ونقل الأسلحة لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة”.

BREAKING: Palestine Action cut Leonardo’s Edinburgh factory’s internet cables, disrupting the producers of targeting systems for Israel’s F-35 fighter jets. pic.twitter.com/u45n1KmSk8 — Palestine Action (@Pal_action) May 28, 2024

استهداف شركات مرتبطة بإسرائيل

وتُعد حركة “فلسطين أكشن” من بين الجماعات التي استهدفت بانتظام شركات الدفاع وغيرها من الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة.

وأدان رئيس الوزراء كير ستارمر في منشور على موقع “إكس” هذا “التخريب”، ووصفه بأنه “مخزٍ”، فيما تجري وزارة الدفاع البريطانية والشرطة تحقيقات في الحادث.