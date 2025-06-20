سياسة|إيران

نتنياهو: إيران لديها هذا العدد من الصواريخ

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu visits the site of the Weizmann Institute of Science, which was hit by missiles fired from Iran, in the central city of Rehovot on Friday, June 20, 2025. (Jack Guez/Pool Photo via AP)
نتنياهو أثناء تفقُّده مقر معهد وايزمان الاستراتيجي للعلوم في جنوب تل أبيب (أسوشيتد برس)
20/6/2025-|آخر تحديث: 11:52 PM (توقيت مكة)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية لبلاده تستهدف المنشآت النووية والعسكرية في إيران، وهم (الإيرانيون) يستهدفون المدنيين، بحسب قوله، مضيفا “لا نهدد سكان طهران بل النظام في إيران والجميع يدرك ذلك”.

وأكد نتنياهو في تصريحات أثناء تفقُّده، الجمعة، مقر معهد وايزمان الاستراتيجي للعلوم في جنوب تل أبيب الذي قصفته إيران قبل أيام، أن الهدف من العملية العسكرية هو تدمير البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى امتلاكه القدرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المئات من المدنيين الإيرانيين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية المفاجئة على المناطق السكنية والمدنية.

ترسانة الصواريخ الإيرانية

وبشأن القدرات العسكرية الإيرانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “النظام الإيراني يحاول تطوير قنابل نووية”، مضيفا أن إيران لديها 28 ألف صاروخ.

وعن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البرنامج النووي الإيراني، قال نتنياهو “الرئيس ترامب قال إن سلاحا نوويا بيد إيران خطر كبير، وهو محق في ذلك”.

ووصف نتنياهو الرئيس الأمريكي بـ”القائد الكبير”، وقدَّم له الشكر على مساعدته.

المصدر: الجزيرة مباشر

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