نتنياهو: إيران لديها هذا العدد من الصواريخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية لبلاده تستهدف المنشآت النووية والعسكرية في إيران، وهم (الإيرانيون) يستهدفون المدنيين، بحسب قوله، مضيفا “لا نهدد سكان طهران بل النظام في إيران والجميع يدرك ذلك”.

وأكد نتنياهو في تصريحات أثناء تفقُّده، الجمعة، مقر معهد وايزمان الاستراتيجي للعلوم في جنوب تل أبيب الذي قصفته إيران قبل أيام، أن الهدف من العملية العسكرية هو تدمير البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى امتلاكه القدرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المئات من المدنيين الإيرانيين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية المفاجئة على المناطق السكنية والمدنية.

ترسانة الصواريخ الإيرانية

وبشأن القدرات العسكرية الإيرانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “النظام الإيراني يحاول تطوير قنابل نووية”، مضيفا أن إيران لديها 28 ألف صاروخ.

وعن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البرنامج النووي الإيراني، قال نتنياهو “الرئيس ترامب قال إن سلاحا نوويا بيد إيران خطر كبير، وهو محق في ذلك”.

ووصف نتنياهو الرئيس الأمريكي بـ”القائد الكبير”، وقدَّم له الشكر على مساعدته.