نعيم قاسم يعلن موقف حزب الله من الهجوم الإسرائيلي على إيران

قال نعيم قاسم، الأمين العام لجماعة “حزب الله” في لبنان، إن الحزب ليس على الحياد في “مواجهة العدوان ‏الإسرائيلي الأمريكي الغاشم” ضد إيران.

وأضاف قاسم في بيان، يوم الخميس، إن من حق إيران أن تدافع عن نفسها في “مواجهة هذا الظلم العالمي”.

وقال الأمين العام لحزب الله إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران ومرشدها الأعلى هو

“عدوانٌ على كل شعوب المنطقة وأحرار العالم”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تأخذ المنطقة إلى “الفوضى وعدم الاستقرار، كما تدفع العالم إلى أزمات مفتوحة”.

وأكد قاسم ان البرنامج النووي الإيراني سلمي وهو حق كفلته القوانين الدولية وليس فيه أدنى ضرر لأحد.