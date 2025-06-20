هجوم مزدوج على حيفا وبئر السبع.. إيران تطلق الموجة 17 من “الوعد الصادق 3” (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عصر اليوم الجمعة، بدء الموجة 17 من عملية “الوعد الصادق 3″، التي تضمنت هجوما مركبا باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة، بالتنسيق مع طائرات مسيّرة، في تصعيد جديد ضمن المواجهة المفتوحة مع إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم عملية “الوعد الصادق 3″ أن هذه الموجة جاءت في إطار عملية مشتركة نُفذت بأسلحة استراتيجية متقدمة، مضيفا أن الضربة شملت صواريخ بالغة الدقة وذات تأثير تدميري كبير أُطلقت من داخل الأراضي الإيرانية نحو أهداف داخل إسرائيل.

17 إصابة مباشرة

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الصواريخ الإيرانية سقطت في مدن حيفا وبئر السبع ومنطقة غوش دان.

وأفادت القناة نقلا عن الناطق باسم نجمة داوود الحمراء زكي هيلر، بإصابة 17 شخصا على الأقل في حيفا، من بينهم 3 حالتهم خطرة، ولم يُعرف بعد عدد الإصابات في بئر السبع وغوش دان.

في السياق، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن نحو 15 صاروخا تم إطلاقها من إيران باتجاه إسرائيل في هذه الموجة، في حين أكدت وكالة “رويترز” سماع دوي انفجارات في أجواء القدس المحتلة وتل أبيب عقب انطلاق صفارات الإنذار لتحذير السكان من الهجمات الصاروخية.

أضرار مادية

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد الصواريخ الإيرانية فور إطلاقها، وأنه يعمل على اعتراض التهديدات باستخدام منظومات الدفاع الجوي، كما أصدر أوامر بإخلاء مناطق في البلدة القديمة وحي التفاح بمدينة غزة ضمن إجراءات الطوارئ التي تتخذها القوات في أكثر من محور.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن بعض الصواريخ سقطت في مناطق تل أبيب والجنوب والساحل، وأدت إلى أضرار مادية مع إصابات محتملة، مشيرة إلى أن فرق المتفجرات وصلت فورا إلى المواقع المتضررة وبدأت بعمليات الفحص والمعالجة، إلى جانب تأمين المناطق المحيطة حفاظا على سلامة السكان.