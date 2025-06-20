99 شهيدا في غزة جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر الخميس

أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر بارتفاع عدد الشهداء، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الخميس، إلى 99 شهيدا.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار استهدف منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم، وسط قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، في وقت سابق الخميس، إن 21 شخصا استشهدوا بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في وسط القطاع وجنوبه.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، استشهد 15 شخصا قرب محور “نتساريم” وسط القطاع، فيما استشهد 6 آخرون غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

“جريمة حرب”

وأكد مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني في بيان، يوم الأربعاء، أن استهداف الجوعى أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات يشكل “جريمة حرب”، واصفا النظام الحالي لتوزيع المساعدات بأنه “بائس وقاتل”.

وتسببت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في استشهاد أكثر من 55 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 126 ألف جريح.

وأجبر القصف الإسرائيلي المتواصل أغلب سكان القطاع على النزوح من منازلهم إلى مخيمات الإيواء، حيث يتعرضون للتجويع نتيجة الحصار الإسرائيلي، ويعانون من ظروف معيشية بالغة القسوة.