انتشار ناري لأغنية “بوم بوم تل أبيب”.. وأصداء قوية للنسخة العربية ورسالة المؤلف (شاهد)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع أغنية بعنوان “بوم بوم تل أبيب”، مرفقة بلقطات الصواريخ الإيرانية، أثناء سقوطها على إسرائيل.

وتشير الأغنية إلى الحرب الدائرة حاليا بين إيران وإسرائيل خاصة القصف الإيراني للعاصمة الإسرائيلية.

🔥🔥🔥NEW DJ KHAMAS – BOOM, BOOM, TEL AVIV pic.twitter.com/41pK29V0hb — Lucas Gage (@LucasGageX) June 19, 2025

تقول كلمات الأغنية:

بوم بوم بوم

بوم بوم تل أبيب

هذا ما ستحصلون عليه جزاء أعمالكم الشريرة

لقد جلبتم هذا على أنفسكم

حان وقت النزيف

كنتم تسخرون من الأطفال القتلى

لكنكم الآن تُضربون

الصواريخ الإيرانية تُضيء كل سمائكم

وتضجون قائلين إنكم الضحايا وتقولون إنكم لم تبدؤوا هذا لكن العالم كله يرى أكاذيبكم

الآن تشعرون بالرعب مثل الفلسطينيين

ما هو شعوركم وأنتم تُسقطون القنابل على مواطنيكم؟

كان بإمكانكم تجنب كل هذا لو أردتم

لكن البشرية لم تتوقع أبدا حسن سلوككم أيها اليهود

نسخة عربية ألهبت المنصات

وأثارت الأغنية ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل، وشاهدها نحو 4 ملايين شخص عبر حساب مؤلفها لوكاس غيج على منصة “إكس” فقط.

ودفعت ردود الأفعال المؤلف إلى إعادة توزيع موسيقى الأغنية بنسخة عربية.

هل كنت تعتقد حقًا أنني لا أملك لك نسخة عربية؟ pic.twitter.com/0GoDHZoW8p — Lucas Gage (@LucasGageX) June 21, 2025

لا يمكن أن يمر الظلم

لوكاس غيج، الذي يعرف نفسه بأنه “جندي مخضرم في مشاة البحرية الأمريكية وكاتب، وناشط”، نشر الأغنية على منصة “إكس”، قائلا إنه هو من ألّفها.

وعن سبب تأليف الأغنية قال غيج إنه ألّف أغنية “Boom Boom Tel Aviv” كعمل فني احتجاجي، يهدف إلى التعبير عن غضبه من السياسات الإسرائيلية، خاصة تجاه المدنيين.

وأضاف أنه استخدم السخرية والأسلوب الاستفزازي عمدا لإثارة نقاش واسع، مؤكدا أن الفن يجب أن يكون وسيلة مقاومة، لا مجرد ترف.

وتابع أردت أن تنقل الأغنية رسالة رمزية “لا يمكن أن يمر الظلم دون صوت ضده”.