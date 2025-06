انتشار ناري لأغنية “بوم بوم تل أبيب”.. وأصداء قوية للنسخة العربية ورسالة المؤلف (شاهد)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع أغنية بعنوان “بوم بوم تل أبيب”، مرفقة بلقطات الصواريخ الإيرانية، أثناء سقوطها على إسرائيل.

وتشير الأغنية إلى الحرب الدائرة حاليا بين إيران وإسرائيل خاصة القصف الإيراني للعاصمة الإسرائيلية.

وأثارت الأغنية ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل، وشاهدها نحو 4 ملايين شخص عبر حساب مؤلفها لوكاس غيج على منصة “إكس” فقط.

ودفعت ردود الأفعال المؤلف إلى إعادة توزيع موسيقى الأغنية بنسخة عربية.

لوكاس غيج، الذي يعرف نفسه بأنه “جندي مخضرم في مشاة البحرية الأمريكية وكاتب، وناشط”، نشر الأغنية على منصة “إكس”، قائلا إنه هو من ألّفها.

وعن سبب تأليف الأغنية قال غيج إنه ألّف أغنية “Boom Boom Tel Aviv” كعمل فني احتجاجي، يهدف إلى التعبير عن غضبه من السياسات الإسرائيلية، خاصة تجاه المدنيين.

وأضاف أنه استخدم السخرية والأسلوب الاستفزازي عمدا لإثارة نقاش واسع، مؤكدا أن الفن يجب أن يكون وسيلة مقاومة، لا مجرد ترف.

وتابع أردت أن تنقل الأغنية رسالة رمزية “لا يمكن أن يمر الظلم دون صوت ضده”.

Boom, Boom, Tel Aviv going viral.

Why I made it, and where you can get it for free. pic.twitter.com/tlQvLw1Xci

— Lucas Gage (@LucasGageX) June 20, 2025