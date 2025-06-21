أكسيوس: ترامب أبدى استعداده للسفر إلى تركيا للقاء القيادة الإيرانية

كشفت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي أن جهودا مكثفة بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لترتيب لقاء مباشر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في إسطنبول قد باءت بالفشل، بسبب عدم حصول القيادة الإيرانية على موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي لعقد اللقاء.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أكسيوس من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، فإن ترامب أعرب خلال محادثاته مع أردوغان عن استعداده لإرسال نائبه أو مبعوث خاص، أو حتى السفر شخصيا إلى تركيا، من أجل لقاء القيادة الإيرانية ومحاولة التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة التصعيد المتفاقم في الشرق الأوسط، لا سيما على خلفية الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل.

لكن المصادر أكدت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي لم يتمكنا من التواصل المباشر مع المرشد الأعلى للحصول على موافقته، مما أدى إلى تعثر الاتصالات وفشل اللقاء المرتقب قبل أن يُعقد.

وأضافت أن كلا من ترامب وأردوغان عملا بشكل متوازٍ على تأمين انعقاد الاجتماع، الذي كان من المقرر إجراؤه في إسطنبول، بوصفها أرضية سياسية “محايدة نسبيا” وتربطها علاقات دبلوماسية مع الجانبين، لكن غياب الضوء الأخضر من طهران عرقل الجهود كافة.