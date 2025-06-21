استدراج “وسيم الأسد” إلى كمين.. ابن عم الرئيس المخلوع في قبضة الأمن السوري

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، إلقاء القبض على وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفّذها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة، استهدفت أحد أبرز المتورطين في تجارة المخدرات وجرائم متعدّدة خلال فترة حكم الأسد.

وقالت الوزارة إن عملية القبض جرت عبر كمين محكم نفّذته إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وأسفرت عن اعتقال وسيم الأسد.

وزارة الداخلية السورية: القبض على #وسيم_الأسد ابن عم الرئيس المخلوع وأحد أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم عدة خلال فترة النظام البائد pic.twitter.com/NHGeoBJEN6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2025

وأكدت الداخلية السورية أن هذه العملية جاءت ضمن جهود الدولة الحثيثة لملاحقة تجار المخدرات والمطلوبين بقضايا جنائية، مشددة على أن “هذه الخطوة تعكس التزامنا القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، دون استثناء لأي شخص مهما كانت صلته أو مكانته”.

وتأتي هذه العملية في سياق مساعي الإدارة السورية لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق، الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت تعد معقلا لكبار ضباط نظام بشار الأسد وطائفته.