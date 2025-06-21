البخيتي: مستعدون لمواجهة أمريكا إذا شاركت في العدوان على إيران (فيديو)

أكد محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية، أن الجماعة جاهزة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا إذا تورطت في الهجوم على إيران، مشيرا إلى أن “العدوان على طهران لا يُفصل عن العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا عن استهداف مقدرات الأمة كلها”.

وفي مقابلة للجزيرة مباشر، قال البخيتي “نحن في اليمن لم نتخل يوما عن فلسطين، ولن نتخلى عن من وقف إلى جانبها، وقدَّم التضحيات في سبيلها، وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

التزام ديني وقرآني

وأشار إلى أن موقف جماعة أنصار الله “ليس طارئا أو عاطفيا، بل مستمد من التزام ديني وقرآني”، قائلا “الله أوجب علينا القتال إما دفاعا عن النفس أو نصرة للمستضعفين، وموقفنا هو انسجام مع هذا التكليف الإلهي، وكان من الواجب على جميع الدول العربية والإسلامية أن تتبنى الموقف ذاته، لكان حال الأمة مختلفا، ولكان الكيان الصهيوني عاجزا عن التجرؤ على أي بلد عربي”.

وردا على سؤال بشأن إمكانية المواجهة مع القوات الأمريكية، قال البخيتي إن بلاده سبق أن واجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل ودولا أوروبية داعمة، في جولات سابقة من الحرب “وخرجت منها صامدة”، مؤكدا أن الاستعداد لمواجهة جديدة “أمر مفروغ منه”.

مواصلة النضال

وأضاف “نحن لا نتحرك من منطلق الحسابات المادية فقط، بل من منطلق إيماننا بوعد الله بالنصر. سبق أن انتصرنا في جولات سابقة رغم تفوق الخصم عدديا وتسليحيا، وسنواصل النضال ما دامت هناك قوى عدوان تستهدف شعوبنا”.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع قد أكد، في وقت سابق السبت، أن أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب ضد إيران سيُقابَل برد فوري عبر استهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر، في خطوة تشير إلى دخول الجماعة بشكل أكثر فاعلية في خط المواجهة الإقليمية.