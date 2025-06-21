شاهد: المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن تتهم إسرائيل بنشر الفوضى والإرهاب.. ثم تعتذر

وقعت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي دورثي شيا في زلة لسان خلال كلمة رسمية، حين اتهمت إسرائيل بنشر الفوضى والإرهاب والمعاناة في المنطقة، قبل أن تعتذر على الفور وتصحح حديثها.

وقالت دورثي: “حكومة إسرائيل نشرت الفوضى أيضًا، والإرهاب والمعاناة في المنطقة”، ثم اعتذرت وأعادت نفس الجملة لكن تجاه إيران.

وأضافت المندوبة الأمريكية “دعونا لا ننسى أن حكومة إيران كانت تدعم عدوان حماس الفتاك على إسرائيل في أكتوبر 2023 واعتدت على إسرائيل مرتين بمئات الصواريخ”.

وزعمت دورثس أن “إيران تملك المواد اللازمة لصنع سلاح نووي”، ووصفت هذا الوضع بأنه “غير مقبول”.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.