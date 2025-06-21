سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن تتهم إسرائيل بنشر الفوضى والإرهاب.. ثم تعتذر

المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن دورثي شيا إ
المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن دورثي شيا (الفرنسية)
21/6/2025

وقعت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي دورثي شيا في زلة لسان خلال كلمة رسمية، حين اتهمت إسرائيل بنشر الفوضى والإرهاب والمعاناة في المنطقة، قبل أن تعتذر على الفور وتصحح حديثها.

وقالت دورثي: “حكومة إسرائيل نشرت الفوضى أيضًا، والإرهاب والمعاناة في المنطقة”، ثم اعتذرت وأعادت نفس الجملة لكن تجاه إيران.

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وأضافت المندوبة الأمريكية “دعونا لا ننسى أن حكومة إيران كانت تدعم عدوان حماس الفتاك على إسرائيل في أكتوبر 2023 واعتدت على إسرائيل مرتين بمئات الصواريخ”.

وزعمت دورثس أن “إيران تملك المواد اللازمة لصنع سلاح نووي”، ووصفت هذا الوضع بأنه “غير مقبول”.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

المصدر: الجزيرة مباشر

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