بالهاون وصواريخ “107”.. سرايا القدس تضرب قوات الاحتلال المتوغلة في جباليا وبيت لاهيا (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، مشاهد من قصف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بقذائف الهاون وصواريخ (107) ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وقالت السرايا في بيان عبر “تلغرام” بأن “سرايا القدس تعرض مشاهد من قصف مجاهديها بقذائف الهاون وصواريخ (107) جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين غرب بيت لاهيا وشرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة“.

وأظهرت المشاهد، مراحل إعداد منصة إطلاق قذائف الهاون، وتوجيه الصواريخ نحو أهدافها.

عمليات نوعية

وكانت سرايا القدس قد أعلنت في بيانات عدة، أمس الجمعة، أنها استخدمت في عملية مركبة صاروخ (فاغوت) الموجه وآخر من نوع (مالوتكا) لاستهداف مقر قيادة وسيطرة للاحتلال وقوة خاصة إسرائيلية متحصنين في أكثر من منزل غرب مسجد صالح عبد الغفور شمال شارع 5 في خان يونس جنوبي القطاع.

كما أعلنت السرايا أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي كان يستهدف المدنيين شرق حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وقالت السرايا إنها قصفت بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في قيزان أبو رشوان -محيط “هابي ستي”- جنوب مدينة خان يونس.

وأضافت في بيان أن مقاتليها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار زرعوها مسبقا في محيط شارع 5 شمال خان يونس.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم الـ623 على التوالي.