ترامب يفاجئ الصحفيين بشأن نووي إيران: مديرة الاستخبارات مخطئة (فيديو)

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفيين بإجابته عن سؤال بشأن تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول امتلاك إيران أسلحة نووية.

وخلال حديثه مع صحفيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي، الجمعة، سأل صحفي ترامب: تقول أجهزتكم الاستخباراتية إنه لا يوجد دليل على أن إيران تصنع سلاحا نوويا.

ورد ترامب: إذًا أجهزتي الاستخباراتية مخطئة.

واستطرد قائلا: من قال ذلك؟

فقال الصحفي: مديرة الاستخبارات الوطنية لديكم تولسي غابارد.

فرد ترامب: إنها مخطئة.

وسبق أن نفى ترامب هذا العام صحة تقييمات نقلتها مديرة المخابرات التي أفادت بأن طهران لا تعمل على تطوير سلاح نووي.

وكانت غابارد قد أدلت بشهادتها أمام الكونغرس في مارس/آذار الماضي مشيرة إلى أن تقييمات أجهزة المخابرات الأمريكية لا تزال تشير إلى أن طهران لا تعمل على تطوير رأس نووي.

وقالت غابارد، أمس الجمعة، في منشور على موقع “إكس” إن “أمريكا لديها معلومات مخابراتية تفيد بأن إيران وصلت إلى نقطة أنها تستطيع صنع سلاح نووي في غضون أسابيع أو شهور إذا قرروا الانتهاء من التجميع. أوضح الرئيس ترامب أن هذا لا يمكن أن يحدث وأنا أتفق معه”.

وأضافت أن وسائل الإعلام أخرجت شهادتها التي أدلت بها في مارس/آذار “عن سياقها” في محاولة “لإثارة الانقسام”.

The dishonest media is intentionally taking my testimony out of context and spreading fake news as a way to manufacture division. America has intelligence that Iran is at the point that it can produce a nuclear weapon within weeks to months, if they decide to finalize the… pic.twitter.com/mYxjpJY2ud

— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 20, 2025