سياسة|الولايات المتحدة

ترامب يفاجئ الصحفيين بشأن نووي إيران: مديرة الاستخبارات مخطئة (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الفرنسية)
21/6/2025-|آخر تحديث: 11:43 AM (توقيت مكة)

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفيين بإجابته عن سؤال بشأن تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول امتلاك إيران أسلحة نووية.

وخلال حديثه مع صحفيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي، الجمعة، سأل صحفي ترامب: تقول أجهزتكم الاستخباراتية إنه لا يوجد دليل على أن إيران تصنع سلاحا نوويا.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ورد ترامب: إذًا أجهزتي الاستخباراتية مخطئة.

واستطرد قائلا: من قال ذلك؟

فقال الصحفي: مديرة الاستخبارات الوطنية لديكم تولسي غابارد.

فرد ترامب: إنها مخطئة.

وسبق أن نفى ترامب هذا العام صحة تقييمات نقلتها مديرة المخابرات التي أفادت بأن طهران لا تعمل على تطوير سلاح نووي.

وكانت غابارد قد أدلت بشهادتها أمام الكونغرس في مارس/آذار الماضي مشيرة إلى أن تقييمات أجهزة المخابرات الأمريكية لا تزال تشير إلى أن طهران لا تعمل على تطوير رأس نووي.

محاولة لإثارة الانقسام

وقالت غابارد، أمس الجمعة، في منشور على موقع “إكس” إن “أمريكا لديها معلومات مخابراتية تفيد بأن إيران وصلت إلى نقطة أنها تستطيع صنع سلاح نووي في غضون أسابيع أو شهور إذا قرروا الانتهاء من التجميع. أوضح الرئيس ترامب أن هذا لا يمكن أن يحدث وأنا أتفق معه”.

وأضافت أن وسائل الإعلام أخرجت شهادتها التي أدلت بها في مارس/آذار “عن سياقها” في محاولة “لإثارة الانقسام”.

التقييم لم يتغير

وجاءت تصريحات ترامب متزامنة مع قوله إنه سيقرر في غضون أسبوعين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في الهجمات على إيران.

وكان مكتب غابارد أشار سابقا إلى تصريحات قالت فيها إنها وترامب “على توافق” فيما يتعلق بوضع البرنامج النووي الإيراني.

وقال مصدر مطلع على تقارير المخابرات الأمريكية لوكالة “رويترز” إن التقييم الذي قدمته غابارد لم يتغير.

وأضاف المصدر أن تقديرات أجهزة المخابرات تشير إلى أن إيران تحتاج لما يصل إلى 3 سنوات لبناء رأس حربي بإمكانه إصابة هدف من اختيارها.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

إعلان