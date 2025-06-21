اندلاع حريق هائل في مبنى بتل أبيب جراء سقوط صاروخ بعد هجوم إيراني (فيديو)

اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة تل أبيب، فجر السبت، إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن الحريق اندلع في أعقاب تعرض المنطقة لسقوط صاروخ إيراني على مبنى في تل أبيب الكبرى.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخًا إيرانيًا وشظايا صواريخ اعتراضية سقطت في موقع وسط إسرائيل، وأكدت أن طواقم الإسعاف توجهت على الفور إلى المنطقة المتضررة.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن نحو 10 صواريخ إيرانية استهدفت إسرائيل في هذا الهجوم.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض عدد من الصواريخ التي أُطلقت من إيران تجاه إسرائيل، حيث أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الدفاع الجوي اعترض 5 صواريخ إيرانية على الأقل.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.