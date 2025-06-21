خلال اتصال مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من رد أكثر شدة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها المشروعة في امتلاك القدرات النووية السلمية، مشددا في الوقت ذاته على استعداد طهران لتقديم الضمانات اللازمة بشأن برنامجها النووي وفق ما تقتضيه القوانين الدولية.

وفي تحذير واضح، أبلغ بزشكيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم السبت، أن استمرار العدوان الإسرائيلي سيُقابَل برد إيراني “أشد وأكثر حزما”، مؤكدا أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد جديد، وتحتفظ بحقها في الرد المشروع على الاعتداءات.

وتناولت المكالمة الهاتفية تطورات التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وخصوصا الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، إضافة إلى مستقبل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووفقا لما أوردته وكالات الأنباء الإيرانية، أوضح الرئيس بزشكيان لنظيره الفرنسي أن “الكيان الصهيوني انتهك كل القوانين الدولية من خلال عدوانه العسكري الأخير على إيران“، مشيرا إلى أن “الهجوم الأخير هو تعدٍّ سافر على السيادة الإيرانية وتهديد واضح للسلم الإقليمي والدولي”.

وفي سياق الملف النووي، قال الرئيس الإيراني إن “طهران لن تتخلى عن حقوقها المعلنة بموجب القانون الدولي في امتلاك القدرات النووية لأغراض سلمية”، لافتا إلى أن بلاده “لن تخفض النشاط النووي إلى الصفر”، لكنها مستعدة دائما لتقديم ضمانات وبناء الثقة بشأن طبيعة هذه الأنشطة.

وأضاف بزشكيان أن إيران لا تزال ملتزمة بالقانون الدولي، وتفتح الباب أمام المسارات الدبلوماسية إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الأخرى، مؤكدا أن أنشطة بلاده النووية كانت ولا تزال ضمن الأطر السلمية، وتخضع لرقابة مؤسسات دولية.