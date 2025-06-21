شاهد: لحظة إطلاق طائرات “آراش” الانتحارية من إيران باتجاه إسرائيل.. هذه قدراتها ومميزاتها القتالية
ذكرت وكالة فارس للأنباء أن “الجيش الإيراني نشر صورا لإطلاقه طائرات مسيّرة من طراز آراش 1 و2 على مواقع تابعة للنظام الإسرائيلي”.
يأتي ذلك في إطار الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ الجمعة الـ13 من يونيو/حزيران الجاري بدعوى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وكالة فارس للأنباء: الجيش الإيراني ينشر صورا لإطلاقه طائرات مسيرة من طراز آراش 1 و2 على مواقع تابعة للنظام الإسرائيلي pic.twitter.com/sewxGxHcFe
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2025
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طائرة انتحارية
وتمثل الطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز “آراش 1″ و”آراش 2” واحدة من أبرز المنظومات الانتحارية الطويلة المدى التي طورتها هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني.
وكانت إيران قد أعلنت أن “آراش-2” صممت خصيصا لضرب إسرائيل، وتمتاز بتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأنظمة الدفاعية التي تستخدم لإسقاطها.
وتمثل الطائرة تحديا للدفاعات الجوية حيث تستخدم عادة ضمن “أسراب” لتشتيت أنظمة الدفاع الجوي.
المسيّرة “آراش-1” (Arash-1)
- النوع: طائرة مسيّرة انتحارية.
- المدى: يصل إلى 1400 كيلو متر تقريبا.
- الحمولة القتالية: رأس حربي يقدر بـ30-50 كيلو غراما من المتفجرات.
- أسلوب التشغيل: تطلق من قواعد أو منصات متحركة بزاوية محددة (تشبه الصواريخ).
- الهدف الرئيس: ضرب أهداف ثابتة بعيدة (مراكز قيادة، مطارات، تجمعات عسكرية).
- السرعة: دون سرعة الصوت (300-400 كم/س تقريبا).
- نقاط الضعف: دقة محدودة، وقدرة منخفضة على المناورة، مما يجعلها عرضة للإسقاط بأنظمة دفاع جوي متقدمة.
الطائرة المسيّرة “آراش-2” (Arash-2)
- التطوير: نسخة محسنة ومتقدمة من “آراش-1″، كشف عنها عام 2022.
- المدى: يصل إلى 2000 كيلو متر أو أكثر (ما يجعلها من أبعد الطائرات الانتحارية مدى في الترسانة الإيرانية).
- الدقة: محسنة جدا باستخدام نظام “GPS” وإلكترونيات طيران أكثر تطورا.
- الرأس الحربي: يقدر بـ 50-70 كيلو غراما.
- مزايا خاصة: القدرة على تفادي الرادار عبر التحليق المنخفض، ومصممة خصيصا لضرب مدن بعيدة مثل تل أبيب وحيفا.
- مزودة بـ”ذكاء اصطناعي” يسمح لها باختيار الوقت الأنسب للانقضاض على الهدف.
- التوجيه: تعتمد على نظام “GPS/INS” داخلي، وهناك تقارير بأنها تدعم التوجيه البصري، أو عبر الصور المخزنة.