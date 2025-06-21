شاهد: لحظة إطلاق طائرات “آراش” الانتحارية من إيران باتجاه إسرائيل.. هذه قدراتها ومميزاتها القتالية

ذكرت وكالة فارس للأنباء أن “الجيش الإيراني نشر صورا لإطلاقه طائرات مسيّرة من طراز آراش 1 و2 على مواقع تابعة للنظام الإسرائيلي”.

يأتي ذلك في إطار الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ الجمعة الـ13 من يونيو/حزيران الجاري بدعوى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وكالة فارس للأنباء: الجيش الإيراني ينشر صورا لإطلاقه طائرات مسيرة من طراز آراش 1 و2 على مواقع تابعة للنظام الإسرائيلي pic.twitter.com/sewxGxHcFe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2025

طائرة انتحارية

وتمثل الطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز “آراش 1″ و”آراش 2” واحدة من أبرز المنظومات الانتحارية الطويلة المدى التي طورتها هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني.

وكانت إيران قد أعلنت أن “آراش-2” صممت خصيصا لضرب إسرائيل، وتمتاز بتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأنظمة الدفاعية التي تستخدم لإسقاطها.

وتمثل الطائرة تحديا للدفاعات الجوية حيث تستخدم عادة ضمن “أسراب” لتشتيت أنظمة الدفاع الجوي.

المسيّرة “آراش-1” (Arash-1)

النوع: طائرة مسيّرة انتحارية.

طائرة مسيّرة انتحارية. المدى: يصل إلى 1400 كيلو متر تقريبا.

يصل إلى 1400 كيلو متر تقريبا. الحمولة القتالية: رأس حربي يقدر بـ30-50 كيلو غراما من المتفجرات.

رأس حربي يقدر بـ30-50 كيلو غراما من المتفجرات. أسلوب التشغيل: تطلق من قواعد أو منصات متحركة بزاوية محددة (تشبه الصواريخ).

تطلق من قواعد أو منصات متحركة بزاوية محددة (تشبه الصواريخ). الهدف الرئيس: ضرب أهداف ثابتة بعيدة (مراكز قيادة، مطارات، تجمعات عسكرية).

ضرب أهداف ثابتة بعيدة (مراكز قيادة، مطارات، تجمعات عسكرية). السرعة: دون سرعة الصوت (300-400 كم/س تقريبا).

دون سرعة الصوت (300-400 كم/س تقريبا). نقاط الضعف: دقة محدودة، وقدرة منخفضة على المناورة، مما يجعلها عرضة للإسقاط بأنظمة دفاع جوي متقدمة.

الطائرة المسيّرة “آراش-2” (Arash-2)