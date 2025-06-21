مسؤول عسكري إيراني: إسرائيل تواجه نقصا حادا في الذخائر والمعدات العسكرية

حذّر المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” للدفاع الجوي الإيراني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، من أن “الكيان الصهيوني يواجه نقصا حادا في الذخائر والمعدات العسكرية” نتيجة ما وصفها بـ”الضربات الدقيقة والمؤثرة” التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث إن إسرائيل، على الرغم من امتلاكها منظومات دفاع جوي تُعَد من الأكثر تطورا وتكلفة في العالم، ودعمها الواسع من الولايات المتحدة، فقدت جزءا كبيرا من قدراتها الدفاعية والرادارية جراء الهجمات الصاروخية والمسيَّرة التي نفذتها إيران.

وأضاف المتحدث “العدو يواجه حاليا نقصا ملموسا في الذخيرة والمعدات العسكرية، ما يؤكد فاعلية الضربات التي وجهناها من خلال وحدات الصواريخ والطائرات المسيَّرة”.

وفي تحذير لافت للمجتمع الدولي، شدد المسؤول العسكري الإيراني على أن إرسال أي معدات عسكرية أو رادارية، سواء عبر الجو أو البحر، من أي دولة كانت بهدف دعم إسرائيل، سيُعَد مشاركة مباشرة في العدوان على إيران، وستتعامل معها القوات المسلحة الإيرانية على هذا الأساس.

وأوضح المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” أن مثل هذا الدعم اللوجستي والعسكري سيُدرَج ضمن قائمة الأهداف المشروعة للجيش الإيراني، مشيرا إلى أن أي تورط من هذا النوع “لن يُنظر إليه كدعم تقني، بل كعمل عدائي مباشر”.