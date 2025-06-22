أكد قدرة طهران على تصنيع 10 قنابل نووية.. رسائل تحذير من روبيو إلى إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بلاده لا تسعى إلى الدخول في حرب مع إيران، مشددا على أن العالم بات اليوم “أكثر أمانا واستقرارا مما كان عليه قبل 24 ساعة”، وذلك في أعقاب الضربة الأمريكية على إيران.

وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة لا تخوض “حربا ضد إيران”، بل تسعى إلى “ردعها ومنعها من امتلاك سلاح نووي”. وأضاف “إذا اختارت إيران الرد، فسيكون ذلك أسوأ خطأ ترتكبه على الإطلاق”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إيران تمتلك حاليا كميات من اليورانيوم عالي التخصيب تكفي لصنع تسع أو عشر قنابل نووية على الأقل، مؤكدا “من الصواب القول إن إيران تمتلك كل ما تحتاجه لصنع سلاح نووي”.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي من التفاوض، قال روبيو إن “الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران، وعرضنا لا يزال قائما”، لكنه شدد على أن “إيران لن تتمكن من خداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب“، في إشارة إلى تمسك الإدارة الأمريكية بموقف حازم تجاه الملف النووي الإيراني.

ونفى روبيو وجود نية لدى واشنطن لتغيير النظام في إيران، قائلا “لا نهدف إلى تغيير النظام، ولا نسعى للدخول في حرب”.

وفي السياق ذاته، حث الوزير الأمريكي الصين على التواصل مع إيران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، لكنه أضاف “ليس لدينا أي دليل على تورط الصينيين في أي شيء”.