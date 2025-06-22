أول تعليق من إيران بعد إعلان ترامب قصف مواقعها النووية

أدانت إيران بشدة الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت 3 منشآت نووية في أراضيها، محذرة من “عواقب وخيمة” واحتفاظها “بجميع الخيارات” للرد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، عبر منصة إكس “لقد ارتكبت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي بمهاجمتها المنشآت النووية السلمية الإيرانية”.

وأضاف عراقجي “أحداث هذا الصباح شنيعة، وستكون لها عواقب وخيمة. يجب على جميع أعضاء الأمم المتحدة أن يشعروا بالقلق إزاء هذا السلوك الإجرامي والخروج على القانون والخطير للغاية”.

وأكد عراقجي أنه “وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تسمح بالرد المشروع دفاعا عن النفس، تحتفظ إيران بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها”.

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installations. The events this morning are outrageous and will have everlasting… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025

“لن نوقف مسارنا النووي”

من جانبها، وصفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القصف بأنه “عمل وحشي يتنافى مع القوانين الدولية”، مؤكدة أن الهجمات استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات تمت بتواطؤ أو تغاض من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرت صمتها “شائنا”، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة “هذا الانتهاك الصارخ لشريعة القانون واستبدال قانون الغاب به”.

وأكد البيان أن “طهران لن تسمح بتوقف مسار تطوير هذه الصناعة الوطنية، التي هي ثمرة دماء الشهداء النوويين”.

ترامب: فوردو انتهت

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الطائرات الأمريكية “نفذت هجوما ناجحا للغاية” فجر اليوم، دمرت فيه بشكل كامل منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب “لا توجد قوة عسكرية في العالم قادرة على تنفيذ ما قمنا به، والآن هو وقت السلام”.

وفي منشور لاحق، قال ترامب “فوردو انتهت”، في إشارة إلى تدمير المنشأة النووية الواقعة جنوب طهران.

وكانت إسرائيل قد بدأت، في 13 يونيو/حزيران الجاري، هجوما ضد أهداف إيرانية، شملت مواقع نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين، مما دفع طهران إلى الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي.