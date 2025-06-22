أول تعليق من نتنياهو بعد إعلان ترامب قصف المواقع النووية الإيرانية (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التاريخ سيسجل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحرك لمنع أخطر نظام من امتلاك أخطر سلاح في العالم.

في كلمة متلفزة له بعد الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية، أضاف نتنياهو: “الرئيس ترمب وأمريكا تصرفا الليلة بكثير من القوة، وقرار ترمب الجريء باستهداف منشآت إيران النووية سيغير التاريخ”.

وتابع “قيادة ترامب خلقت لحظة تاريخية يمكن أن تساعد بتوجيه الشرق الأوسط وخارجه نحو مستقبل من الرخاء والسلام”.

وأكد في ختام كلمته أنه يردد دائمًا مع الرئيس ترامب أن “القوة تأتي بالسلام”.

ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية إيرانية

وفجر الأحد، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة نفذت هجوما “ناجحا للغاية” على 3 منشآت نووية في إيران، شملت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

وعبر منصته “تروث سوشيال” أكد ترامب أن “جميع الطائرات الأمريكية التي شاركت في الهجوم أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني”، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، وأنه أنتهى، وفق وصفه.

وأضاف “يجب أن توافق إيران الآن على إنهاء هذه الحرب”.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله: “على الإيرانيين التوقف فورا وإلا سيتعرضون للقصف مجددا”.

وأفادت رويترز نقلا عن شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن “الولايات المتحدة استخدمت 30 صاروخا من طراز توماهوك في الهجوم على مواقع نووية أخرى”.

وأشارت رويترز إلى أن “القوات الأمريكية استخدمت 6 قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم على موقع فوردو” نقلا عن ذات المصدر.

عاجل | الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب: 📌 نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في #إيران، وأصبحت جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني 📌 تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو 📌 قصـ ـفـنا المواقع النووية الإيرانية الثلاثة فوردو… pic.twitter.com/qxhLW6apo3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 22, 2025

ترامب أبلغ نتنياهو مسبقًا بتوقيت الهجمات

في السياق، كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أجرى اتصالًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهجمات على إيران.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول كبير، قوله إن “ترامب أبلغ نتنياهو، مساء أمس، بتوقيت شن الهجمات على المواقع النووية الإيرانية”.

وبحسب القناة نفسها، أكد مسؤول إسرائيلي أن “الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تنفيذ مهمات عملياتية وتم التصرف وفقا لذلك، مضيفا أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ظل في حالة انعقاد حتى بدء تنفيذ الهجوم الأمريكي”.

كما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن “إدارة ترامب أبلغت إسرائيل مسبقا بالضربة الأمريكية ضد 3 مواقع نووية في إيران”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن “إسرائيل نسقت بشكل كامل مع الولايات المتحدة الهجوم على إيران”.