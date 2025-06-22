إسرائيل تعلن استعادة جثث 3 أسرى من غزة في “عملية خاصة”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استعادة جثث 3 أسرى إسرائيليين قُتلوا خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونُقلوا إلى قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن العملية نُفذت بشكل مشترك بين جيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، وتمكنت خلالها القوات من استعادة جثث كل من يوناتان سمارنو (21 عاما) وعوفره كيدار (70 عاما) والجندي شاي ليفينسون (19 عاما).

وأفادت هيئة البث بأن يوناتان سمارنو، من سكان تل أبيب، أُسر خلال مهرجان “نوفا” الموسيقي في رعيم بعد إصابته بجروح خطرة.

أما عوفره كيدار، وهي من سكان مستوطنة بئيري، فقد أصيبت بإطلاق نار ونُقلت إلى قطاع غزة، بحسب الهيئة.

في حين قُتل الجندي شاي ليفينسون، من بلدة غفعات أفني، داخل دبابته أثناء القتال مع مقاومي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن هذه العملية جاءت “بعد أشهر من العمل الاستخباري الميداني المعقد”، حيث نُقلت الجثث إلى إسرائيل.

ووفق وكالة رويترز، فإنه باستعادة رفات هؤلاء الأسرى، يتبقى الآن 50 أسيرا في غزة، يُعتقد أن 20 فقط ما زالوا على قيد الحياة.