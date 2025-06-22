إيران تستخدم صاروخ “خيبر” للمرة الأولى في قصف إسرائيل.. ماذا تعرف عنه؟
22/6/2025-|آخر تحديث: 12:12 PM (توقيت مكة)
استخدمت إيران، اليوم الأحد، لأول مرة صاروخ “خيبر” أو “خورمشهر-4” في قصف إسرائيل، ردا على الضربات الأمريكية على منشآتها النووية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق نحو 40 صاروخا، واستخدم صاروخ “خيبر” لأول مرة خلال موجة الصواريخ الـ20 من عملية “الوعد الصادق 3″ التي استهدفت مواقع في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون ومركز للأبحاث البيولوجية ومراكز القيادة والسيطرة.
وأسفرت الهجمات التي استُخدم فيها الصاروخ خيبر عن دمار واسع في نحو 10 مواقع في تل أبيب وحيفا ومدن أخرى، وأسفرت عن إصابة 27 شخصا على الأقل بينهم حالات خطرة.
وانطلقت صفارات الإنذار في نحو 400 مدينة في أنحاء إسرائيل.
Footage of the launch of the "Khaybar" missile, which Iran used for the first time. pic.twitter.com/fxodTP3sX5
— Iran War Designer (@IranWarDesigner) June 22, 2025
ما هو صاروخ خيبر؟
- سلاح متعدد الرؤوس ذو قدرة متطورة من الجيل الثالث، كُشف عنه رسميا في 25 مايو/أيار 2023، ودخل الخدمة مع الحرس الثوري الإيراني.
- يُعرف أيضا باسم “خورمشهر-4″، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، وقادر على المناورة بشكل كبير.
- يُعَد صاروخ خيبر الأكثر تطورا في سلسلة “خورمشهر”، وتم إنتاجه ضمن جهود منظمة الجوفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
- المدى: يصل مدى صاروخ خيبر إلى نحو 2000 كيلومتر.
- الذخيرة: يحمل رأسا حربيا ثقيلا يصل إلى 1500-1800 كيلوغرام، مما يمنحه تأثيرا مدمرا واسع النطاق.
- الدقة: تصل الدقة التقديرية إلى ما بين 10 أمتار و30 مترا.
- السرعة: تصل إلى 16 ماخ خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخله (1 ماخ يساوي سرعة الصوت في الهواء وهي نحو 1225 كيلومترا في الساعة).
المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية