إيران تستخدم صاروخ “خيبر” للمرة الأولى في قصف إسرائيل.. ماذا تعرف عنه؟

استخدمت إيران، اليوم الأحد، لأول مرة صاروخ “خيبر” أو “خورمشهر-4” في قصف إسرائيل، ردا على الضربات الأمريكية على منشآتها النووية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق نحو 40 صاروخا، واستخدم صاروخ “خيبر” لأول مرة خلال موجة الصواريخ الـ20 من عملية “الوعد الصادق 3″ التي استهدفت مواقع في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون ومركز للأبحاث البيولوجية ومراكز القيادة والسيطرة.

وأسفرت الهجمات التي استُخدم فيها الصاروخ خيبر عن دمار واسع في نحو 10 مواقع في تل أبيب وحيفا ومدن أخرى، وأسفرت عن إصابة 27 شخصا على الأقل بينهم حالات خطرة.

وانطلقت صفارات الإنذار في نحو 400 مدينة في أنحاء إسرائيل.

Footage of the launch of the "Khaybar" missile, which Iran used for the first time. pic.twitter.com/fxodTP3sX5

— Iran War Designer (@IranWarDesigner) June 22, 2025