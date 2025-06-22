إيران تطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل ردا على قصف ترامب منشآتها النووية (فيديو)

أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي قرابة الساعة 8.15 صباحا بالتوقيت المحلي (04.45 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد ساعات من قصف الولايات المتحدة 3 منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.

وأفاد التلفزيون الإيراني في وقت لاحق أن الدفعة تضمنت 30 صاروخا.

ونشر التلفزيون صورا قال إنها من إسرائيل “مباشرة على الهواء” و”لدفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي أطلقت نحو الأراضي المحتلة”.

دوي صفارات الإنذار

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة، بما في ذلك تل أبيب الكبرى.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في 400 مدينة، امتدت من حيفا شمالاً إلى تل أبيب والقدس والبحر الميت، في واحدة من أوسع حالات التأهب التي تشهدها إسرائيل.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أنه تم سماع دوي انفجارات كبيرة وسط إسرائيل، في حين أفادت هيئة البث الرسمية بسقوط صواريخ إيرانية في 10 مواقع مختلفة داخل إسرائيل.

وقال شاهد من وكالة رويترز إنه رأى عمليات اعتراض صواريخ في السماء فوق القدس، ما يشير إلى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وفي تطور لاحق، أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق دفعة إضافية من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، دون أن يحدد المواقع المستهدفة.

ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم ناجح للغاية استهدف 3 مواقع نووية الأبرز في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وعبر منصته “تروث سوشيال” أكد ترامب أن “جميع الطائرات الأمريكية التي شاركت في الهجوم أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني”، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، وأنه أنتهى، وفق وصفه.

وقال ترامب: “لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا”، مضيفًا أن “الآن هو وقت السلام، وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع”.

وأضاف “يجب أن توافق إيران الآن على إنهاء هذه الحرب”.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله “على الإيرانيين التوقف فورا وإلا سيتعرضون للقصف مجددا”.

وأفادت رويترز نقلا عن شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن الولايات المتحدة استخدمت 30 صاروخا من طراز توماهوك في الهجوم على مواقع نووية أخرى”.

وأشارت رويترز إلى أن “القوات الأمريكية استخدمت 6 قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم على موقع فوردو” نقلا عن ذات المصدر.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر هويته لرويترز، إن “قاذفات بي-52 الأمريكية استخدمت في هجمات على مواقع نووية في إيران أعلنها ترامب”.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجمات على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.