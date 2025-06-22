اشتباكات بالأيدي بين إسرائيليين داخل أحد ملاجئ تل أبيب بعد إطلاق صفارات الإنذار (فيديو)

اندلعت اشتباكات بالأيدي بين عدد من الإسرائيليين أثناء انتظارهم بأحد الملاجئ في تل أبيب، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار نتيجة سقوط صواريخ إيرانية على المدينة.

وفي واقعة منفصلة، أظهرت مشاهد قيام امرأة بمنع شاب من دخول ملجأ أثناء تصاعد حالة الذعر بين السكان.

تأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية والتوتر الأمني المستمر في إسرائيل.

وتعاني المدن الإسرائيلية الكبرى أزمة “الملاجئ المحتلة”، إذ يستولي بعض السكان على الملاجئ الجماعية، ويحولونها إلى مخازن أو شقق خاصة.

وتكشف بيانات البلديات عن مئات الحالات غير المعالجة في القدس وتل أبيب وحيفا بسبب النقص الحاد في الملاجئ وصعوبات الرقابة القانونية، رغم إلزام القانون بإبقائها خالية.