الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. هذا ما جرى في الاتصال الهاتفي بين السيسي وبزشكيان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مساء السبت، رفض القاهرة التصعيد الإسرائيلي ضد بلاده، داعيا إلى وقف إطلاق النار فورا.

وخلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع بزشكيان، وفق بيان للرئاسة المصرية، أعرب السيسي عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقتٍ بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات مُتعددة ومُتفاقمة، وفق البيان.

وأكد السيسي “الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بشكل فوري، بما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مستدام لهذه الأزمة”.

وشدد السيسي أيضا “أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف، مؤكدا أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة”.

وأشار إلى أنه “لا سبيل لضمان الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط سوى من خلال تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية”.

من جانبه، أشاد الرئيس الإيراني بالمواقف المصرية الحكيمة الهادفة لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، بما يحقن دماء كافة الأطراف، مؤكدا على اتفاق بلاده مع الموقف المصري بشأن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية، وفق البيان نفسه.

ومنذ فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.