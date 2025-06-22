ترامب: واشنطن “مولت بغباء” سد النهضة رغم تأثيره على حصة مصر من مياه النيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة “مولت بغباء” سد النهضة الإثيوبي في عهد الديمقراطيين.

وأوضح ترامب في منشوره، الذي تناول فيه جهوده لإقرار السلام في مناطق مختلفة في العالم، أن سد النهضة تسبب في “تخفيض تدفق مياه النيل إلى مصر بشكل مهم”، لكنه مع ذلك “حافظ على السلام بين مصر وإثيوبيا“، على حد قوله.

وقال إنه لم يحصل على جائزة نوبل للسلام رغم جهوده في إنهاء العديد من الصراعات.

الرئيس ترامب بشكل علني اليوم يقول أن أمريكا موّلت سد النهضة "بغباء" في عهد الديمقراطيين وأنه يؤثر علي منسوب نهر النيل pic.twitter.com/T36D8ywiR2 — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) June 21, 2025

وذكر ترامب أنه تمكن، مع وزير خارجيته ماركو روبيو، من تنسيق معاهدة لوقف الحرب بين الكونغو ورواندا، وذلك “لوقف حمام الدم المستمر منذ عقود”، وفق وصفه.

وأضاف أن ممثلي البلدين، الكونغو ورواندا، سيوقعون المعاهدة غدا الاثنين في واشنطن، واصفا ما حدث بأنه “يوم عظيم لإفريقيا”.

كما أشار إلى جهوده لوقف الحرب بين الهند وباكستان، ملمحا إلى أن جهوده لوقف هذه الحروب تؤهله لنيل جائزة نوبل للسلام.

أخطار سد النهضة

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن أمام برلمان بلاده، في نوفمبر/تشرين الأول 2024، أن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100%.

وأضاف أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد البالغة 74 مليار متر مكعب.

ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

التأثير في سنوات الجفاف

وحذرت دراسات عدة من تراجع ما يصل إلى مصر من مياه النيل، خاصة في فترات الجفاف، بسبب إقامة سد النهضة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وتراجع إنتاجها من المحاصيل الزراعية المختلفة.

يشار إلى أن دراسة حديثة لباحثين بجامعة “تكساس إيه آند إم” الأمريكية حذرت من أن سد النهضة قد يتسبب في فقدان مصر ثلث مساحتها الزراعية سنويا خلال سنوات الجفاف.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر والسودان لم تشعرا حتى هذه اللحظة بتأثيرات كبيرة لسد النهضة، وذلك نتيجة الهطول الغزير للأمطار الناجم عن التغيرات المناخية في منطقة حوض النيل، مما أسهم في تعويض كميات المياه التي احتجزها السد حتى الآن.