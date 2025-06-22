ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران بينها مفاعل فوردو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فجر الأحد، أن الولايات المتحدة نفذت هجوما “ناجحا للغاية” على 3 منشآت نووية في إيران، شملت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكد ترمب عبر منصته “تروث سوشيال”، أن “جميع الطائرات الأمريكية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني”، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو.

وقال ترمب: “لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا”، مضيفًا أن “الآن هو وقت السلام”، وشكر المتابعين على اهتمامهم.

🇺🇸🛑 الرئيس ترامب يدمّر نووي إيران التسلحي ويقول:

"لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، فوردو ونطنز وأصفهان.

جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني.

أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن… pic.twitter.com/xXqAcVCz9x — White House in Arabic البيت الأبيض بالعربية (@WHinarabic) June 22, 2025

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر هويته لرويترز إن قاذفات بي-52 الأمريكية استخدمت في هجمات على مواقع نووية في إيران أعلنها ترامب.

وكانت رويترز قد أوردت، أمس السبت، نبأ نقل قاذفات بي-52 التي يمكنها حمل قنابل ضخمة يقول خبراء إنها مثالية لقصف هذه المواقع.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يوجه ترامب كلمة للأمريكيين الليلة.

وقال البيت الأبيض إن “ترامب سيلقي كلمة للشعب بشأن عمليتنا العسكرية الناجحة في إيران”.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن “إدارة الرئيس ترامب أبلغت إسرائيل مسبقا بالضربة الأمريكية ضد 3 مواقع نووية في إيران”.