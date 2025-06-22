مجلس التعاون الخليجي يكشف عن نتائج رصد الإشعاعات بعد قصف منشآت إيران النووية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، “عن عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول مجلس التعاون حتى الآن، وأن المؤشرات البيئية والإشعاعية ما تزال ضمن المستويات الآمنة والمسموح بها فنيًا”، وذلك بعد الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية.

وأضافت الأمانة في بيانها أنه “وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، ستتم متابعة الحالة وتطوراتها بشكل مستمر عبر منظومات الرصد والإنذار المبكر، على أن تنشر التقارير الصادرة عنها بصورة مستمرة فور ورودها”.

الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن خلال مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، تؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية غير طبيعية، نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة اليوم. https://t.co/zXbDooOge9#مجلس_التعاون pic.twitter.com/bkG82S0lJb — مجلس التعاون (@GCCSG) June 22, 2025

وأعربت قطر عن أسفها للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية، وشددت على ضرورة وقف كافة العمليات العسكرية، والعودة فورا إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.

في السياق، دعت سلطنة عُمان إلى خفض التصعيد الفوري، وقالت إن القصف الأمريكي لإيران يهدد بتوسيع رقعة الحرب ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

السعودية: لا آثار إشعاعية

ودعا بيان لوزارة الخارجية السعودية، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول لحل سياسي يكفل إنهاء الأزمة.

من جهتها، أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية أنه لم يتم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الاستهدافات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة على مرافق نووية في إيران.

جاء ذلك في منشور لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

لم يرصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة، ودول الخليج العربية؛ نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية. — هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (@SaudiNRRC) June 22, 2025

الكويت: الحالة طبيعية

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إلى الوقف التام لكافة أوجه التصعيد والأعمال العسكرية وتحكيم لغة الحوار.

من جهته، أعلن الحرس الوطني الأحد استمرار مستويات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية مؤكدًا أن الحالة “طبيعية”.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني الكويتي في بيان لها أن (مركز الشيخ سالم العلي الصباح للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي) يقوم بقراءة مستويات الإشعاع بدقة وعلى مدار الساعة من خلال شبكات الرصد التابعة له والمنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

الحرس الوطني: مستويات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية مستقرة والحالة طبيعية – مركز سمو الشيخ سالم العلي الصباح للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي يقوم بقراءة مستويات الإشعاع بدقة على مدار الساعة من خلال شبكات الرصد المنتشرة في أنحاء البلاد@kng_kw#كونا #الكويت pic.twitter.com/AVGq64zvCI — كونا KUNA (@kuna_ar) June 22, 2025

البحرين: عملية الرصد البيئي مستمرة

بدوره، أكد المجلس الأعلى للبيئة في البحرين أنه لم يتم تسجيل أي مستويات إشعاعية غير طبيعية داخل أجواء مملكة البحرين، وعملية الرصد البيئي مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لمتابعة مؤشرات الإشعاع ومستوياته، إلى جانب التنسيق المستمر مع مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أنه يتابع عن كثب الحالة البيئية في مملكة البحرين من خلال محطات الرصد والمراقبة في مختلف المحافظات على مدار الساعة، وسيتم إصدار التحديثات اللازمة في حال تسجيل أية مستجدات.

المجلس الأعلى للبيئة: مستويات الإشعاع في مملكة البحرين طبيعية وعملية الرصد البيئي مستمرة على مدار الساعةhttps://t.co/G5Hb9oPPuM — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) June 22, 2025

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية “نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار التوتر في المنطقة واستهداف المنشآت النووية الإيرانية ونطالب بوقف فوري للتصعيد”.

الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية

وفجر الأحد، أعلن علان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم “ناجح للغاية” استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، الطائرات الأمريكية “أسقطت حمولة كاملة من القنابل” على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني “بسلام”.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجوما على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.