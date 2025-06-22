“مطرقة منتصف الليل”.. البنتاغون يكشف تفاصيل عملية استهداف منشآت إيران النووية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك من مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تفاصيل العملية العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدَين أنها حققت أهدافها بدقة غير مسبوقة.

وقال هيغسيث إنه جرى إعداد خطة قصف إيران على مدى شهور وأسابيع لتكون جاهزة عندما يأمر الرئيس دونالد ترامب، وأوضح أن الضربات على إيران لم تتعلق بتغيير النظام.

في حين قال كين إنهم أطلقوا على العملية اسم “مطرقة منتصف الليل”، وإنها كانت ذات درجة سرية مرتفعة جدا، وأضاف “أسقطنا 14 قنبلة خارقة للتحصينات على الأهداف الإيرانية، إضافة إلى صواريخ توماهوك. وأكثر من 125 طائرة عسكرية شاركت في استهداف المواقع الإيرانية”.

أبرز تصريحات وزير الدفاع الأمريكي:

تمكنّا من تدمير البرنامج النووي الإيراني.

الرئيس ترامب ملتزم بالسلام وأعطى إيران كل الفرص لكنه قوبل بالمماطلة.

الضربات على إيران لم تتعلق بتغيير النظام.

وفق التقييم الأولي نعتقد أننا دمرنا الأهداف الأساسية في إيران لأن وسائلنا القتالية دقيقة للغاية.

يجب أن تكون هناك تسوية متفاوَض عليها ومستعدون للدفاع عن مصالحنا وشعبنا.

استهداف المواقع النووية الإيرانية كانت عملية عسكرية أمريكية فقط.

نتفهم مخاوف الحلفاء في المنطقة ونحن على تنسيق معهم.

نعطي إيران الفرص للعودة إلى طاولة المفاوضات.

إسرائيل حققت نجاحا عسكريا مذهلا خاصة في البداية ولا تزال تحقق ذلك.

أوضحنا لإيران أن الضربة كانت موجهة للقدرات النووية والوقت حان لتحقيق السلام.

جرى إعداد خطة قصف إيران على مدى شهور وأسابيع لتكون جاهزة عندما يأمر الرئيس ترامب.

أبرز تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة:

عمليتنا ضد المنشآت النووية الإيرانية كانت ذات درجة سرية مرتفعة جدا.

أطلقنا على العملية اسم “مطرقة منتصف الليل”.

استخدمنا أساليب الخداع قبل وصول القاذفات من المواقع الإيرانية المستهدَفة لتفادي التصدي لها.

أسقطنا 14 قنبلة خارقة للتحصينات على الأهداف الإيرانية إضافة إلى صواريخ توماهوك.

عملية استهداف المواقع الإيرانية أظهرت قدرات الجيش الأمريكي التي لا مثيل لها.

أكثر من 125 طائرة عسكرية شاركت في استهداف المواقع الإيرانية.

اتخذنا خطوات ذكية لتقليل الأخطار على مصالحنا في المنطقة.

نعمل بطريقة استباقية ونفكر بكل الإجراءات لحماية جنودنا في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الطائرات الأمريكية “نفذت هجوما ناجحا للغاية”، فجر اليوم، دمرت فيه بشكل كامل منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.