نتنياهو: هكذا تنعكس الحرب في إيران على حماس وحزب الله (فيديو)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل عازمة على إكمال المهمة ضد إيران حتى النهاية، مشيرًا إلى أن الضربة الأمريكية الأخيرة تسببت في “ضرر هائل” للمنشآت النووية الإيرانية.

وقال نتنياهو في تصريحات متلفزة مساء الأحد، إن “الإيرانيين تلقوا ضربات قاسية، وقتلنا علماء ذرة ودمرنا منشآت تخصيب في نطنز وفوردو، وسنواصل المهمة حتى تحقيق جميع الأهداف”.

وأضاف “نقوم بتقييم الأمور بدقة، وسنعمل على ألا تشكل منشأة فوردو النووية أي تهديد علينا. إذا احتاج الأمر إلى المزيد من العمليات، فسنقوم بها دون تردد”.

ورفض نتنياهو فكرة إعلان هدنة قبل تحقيق أهداف الحرب، حتى لو تم التوصل إلى تفاهمات أمريكية إيرانية، وقال “حين نحقق أهدافنا، تنتهي الحرب. لا قبل ذلك. لن نعلن الهدوء مقابل الهدوء، ولن نوقف العمليات ما لم تتحقق كل أهدافنا الاستراتيجية.. ولن ننجر إلى حرب استنزاف لكننا أيضا لن ننهي حملتنا ضد إيران قبل الأوان”.

واعتبر نتنياهو أن الإنجازات التي تحققت في إيران سيكون لها انعكاس مباشر على الحرب الجارية في قطاع غزة، موضحًا أن إيران هي من بنت “طوق النار” حول إسرائيل، وأن ضرب هذا الطوق سيُسهم في تفكيك نفوذ “حماس” و”حزب الله” وسوريا.

وقال “أنا واثق أن عمليتنا في إيران ستقربنا من تحقيق أهدافنا في غزة، لأن هذا المبنى الذي أقامته إيران سينهار حتمًا بعد أن ضربنا أعمدته في طهران وبيروت ودمشق“.

وأكد أن الحرب ضد “حماس” مستمرة، بالتوازي مع التصعيد ضد إيران، مشددًا “نحن نتقدم خطوة تلو الأخرى على جبهتين: القضاء على التهديد الإيراني، وهزيمة حماس في غزة”.

وأثنى نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر بضربة جوية للمنشآت النووية الإيرانية فجر الأحد، قائلا “نحني رؤوسنا احترامًا أمام صديقنا العظيم الرئيس ترامب على العمل المشرف الذي قام به الجيش الأمريكي. لقد أحدث ضررًا هائلًا في منشأة فوردو. هذا تعاون غير مسبوق بين قيادتين”.