هل حدث تسرب إشعاعي جراء الغارات الأمريكية على منشآت إيران النووية؟

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة على منشآتها النووية في فوردو ونطنز وأصفهان يُعدّ عملا وحشيا ومخالفا للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، عقب الهجمات الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الثلاث في البلاد.

وانتقد البيان “الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب عدم إدانتها للهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة“.

وأضاف البيان “للأسف، تم تنفيذ هذا العمل المخالف للقانون الدولي بتغاضي، بل وبمستوى من التعاون من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، واصفا الهجمات بأنها انتهاك لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والقوانين الدولية الأخرى.

وتابع البيان “نحن ننتظر من المجتمع الدولي إدانة هذه الفوضى القائمة على شريعة الغاب، ودعم إيران في نيل حقوقها المشروعة. ونؤكد لأمتنا العظيمة أن هذا الهجوم لن يُثنينا عن تطوير صناعتنا النووية الوطنية”.

وشددت الهيئة على أنه “لم تسجل أي مؤشرات على تلوث إشعاعي بناء على البيانات المسجلة”.

عدم حدوث تسرب نووي

في السياق، أكدت إيران عدم حدوث تسرب نووي في منشأة فوردو، إحدى أهم المنشآت النووية الإيرانية، بعد القصف الجوي الذي تعرضت له، فجر الأحد.

وأكدت الهيئة الإيرانية للسلامة النووية أنه “لا يوجد أي تهديد للسكان الذين يعيشون حول مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية”.

وتابعت “تم إجراء الفحوص اللازمة عقب الهجوم الأمريكي ولم تظهر أي دلائل تشير إلى وجود تلوث إشعاعي”.

وقال المركز الوطني لنظام الأمن النووي الإيراني، إنه لم يتم رصد أي تسريبات خلال عمليات التفتيش التي أُجريت في المنشآت النووية التي هاجمتها الولايات المتحدة، فجر الأحد، ولا يوجد خطر على السكان القاطنين بالقرب من المنشآت المعنية.

وأوضح المركز في بيان، أن التحقيقات التي أجريت حول المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، لم تكشف عن أي تسرب نووي.

وأضاف: بالنظر إلى الإجراءات المتخذة والتخطيط المسبق والمعلومات التي سجلتها أنظمة الكشف عن المواد المشعة، لم تُسجّل أي علامات تلوث.

في السياق، قال نائب عن مدينة قم بالبرلمان الإيراني إن “منشأة فوردو لم تتعرض لأضرار حقيقية ولم يتم تسجيل أي إشعاعات نووية”.

وأضاف “منشآت فوردو تحت الأرض لم تتعرض لأي أضرار وحجم الخسائر ليس كما يروج له ترامب”.

ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية

وفجر اليوم، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة نفذت هجوما “ناجحا للغاية” على 3 منشآت نووية في إيران، شملت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

وعبر منصته “تروث سوشيال” أكد ترامب أن “جميع الطائرات الأمريكية التي شاركت في الهجوم أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني”، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، وأنه أنتهى، وفق وصفه.

وقال ترامب: “لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا”، مضيفًا أن “الآن هو وقت السلام، وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع”.

وأضاف “يجب أن توافق إيران الآن على إنهاء هذه الحرب”.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله “على الإيرانيين التوقف فورا وإلا سيتعرضون للقصف مجددا”.

وفي منشور لاحق تحدث ترامب أن فوردو انتهت في إشارة إلى تدمير المنشأة النووية الإيرانية.

وأفادت رويترز نقلا عن شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن الولايات المتحدة استخدمت 30 صاروخا من طراز توماهوك في الهجوم على مواقع نووية أخرى”.

وأشارت رويترز إلى أن “القوات الأمريكية استخدمت 6 قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم على موقع فوردو” نقلا عن ذات المصدر.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر هويته لرويترز، إن “قاذفات بي-52 الأمريكية استخدمت في هجمات على مواقع نووية في إيران أعلنها ترامب”.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي.