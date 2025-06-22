وجه رسالة أخيرة لطهران.. ترامب يعلن تفاصيل الغارات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة قصفت المواقع النووية الإيرانية “فوردو، ونطنز، وأصفهان”، مدعيا أنه “تم القضاء كلياً على المنشآت النووية الثلاثة”.

وفي كلمة متلفزة له بعد الغارات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، أضاف ترامب أن “أهداف الليلة كانت من بين الأكثر صعوبة، وما زال هناك الكثير من الأهداف”.

وأشار إلى أن “هدف واشنطن من العملية هو تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية ومنع أي تهديد نووي”، داعياً طهران إلى “التوجه نحو السلام أو مواجهة عواقب أشد في الأيام المقبلة”.

وفي هذا الصدد، أضاف “إما أن يكون هناك سلام، أو مأساة لإيران”.

وحذر ترامب من أن “الولايات المتحدة ستضرب أهدافاً أخرى بدقة ما لم يتم تحقيق السلام”، مشددا على أن “الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تصنع إيران السلام”.

ورأى ترامب أن “أعمال النظام الإيراني القائم على الكراهية ستتوقف”، وفق وصفه.

وشدد مجددا على أن “هذه العملية العسكرية ضد إيران لم يرها العالم منذ عقود”.

وختم ترامب كلمته بالقول: “لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل ما حققناه الليلة”، مشيداً بالتنسيق مع إسرائيل قائلاً: “عملنا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كفريق مشترك”.

عاجل | #ترامب: هذه هي الليلة الأكثر فتكا والعملية العسكرية ضد #إيران لم يرها العالم منذ عقود #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/4nEFgDaIUb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 22, 2025

وفي وقت سابق، قال نتنياهو التاريخ سيسجل أن الرئيس ترامب تحرك لمنع أخطر نظام من امتلاك أخطر سلاح في العالم.

في كلمة متلفزة له، أضاف نتنياهو: “الرئيس ترمب وأمريكا تصرفا الليلة بكثير من القوة، وقرار ترمب الجريء باستهداف منشآت إيران النووية سيغير التاريخ”.

صواريخ توماهوك وقنابل خارقة للتحصينات

وفجر اليوم، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة نفذت هجوما “ناجحا للغاية” على 3 منشآت نووية في إيران، شملت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

وعبر منصته “تروث سوشيال” أكد ترامب أن “جميع الطائرات الأمريكية التي شاركت في الهجوم أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني”، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، وأنه أنتهى، وفق وصفه.

وقال ترامب: “لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا”، مضيفًا أن “الآن هو وقت السلام، وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع”.

وأضاف “يجب أن توافق إيران الآن على إنهاء هذه الحرب”.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله “على الإيرانيين التوقف فورا وإلا سيتعرضون للقصف مجددا”.

وأفادت رويترز نقلا عن شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن الولايات المتحدة استخدمت 30 صاروخا من طراز توماهوك في الهجوم على مواقع نووية أخرى”.

وأشارت رويترز إلى أن “القوات الأمريكية استخدمت 6 قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم على موقع فوردو” نقلا عن ذات المصدر.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر هويته لرويترز إن “قاذفات بي-52 الأمريكية استخدمت في هجمات على مواقع نووية في إيران أعلنها ترامب”.