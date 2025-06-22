وزير خارجية إيران بعد الهجوم الأمريكي: أمامنا خيارات متعددة للرد ولن نوضح أكثر (فيديو)

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن بلاده “لن تساوم على سيادتها واستقلالها، وستستخدم كل الوسائل الممكنة للرد”.

وخلال إحاطة صحفية في مدينة إسطنبول، وصف عراقجي الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان بأنها “عدوان سافر وانتهاك صارخ للقوانين الدولية غير مسبوق وغير مبرَّر” مشيرا إلى أنها تُظهر “العدائية الأمريكية للشعب الإيراني”.

“تجاوزت خطا أحمر كبيرا”

وأضاف عراقجي “الولايات المتحدة تجاوزت خطا أحمر كبيرا، وستتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا العدوان”.

وذكر عراقجي أن إيران، رغم التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي، فإنها “تتعرض لهجوم من دول نووية عظمى وليست لدينا أسلحة نووية”، محذرا من أن المعاهدة “فشلت في حمايتنا”.

ودعا الوزير الإيراني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى “إدانة الهجوم على المنشآت النووية السلمية”.

ولم يغلق عراقجي باب الدبلوماسية، إذ قال “الولايات المتحدة فجّرت المفاوضات النووية التي كنا نخوضها مع الأوروبيين، ولا معنى لمطالبة إيران بالعودة الآن إلى طاولة المفاوضات، لكن باب الدبلوماسية يجب أن يبقى مفتوحا”.

وتابع “إدارة ترامب لم تخدع إيران فقط، بل خدعت شعبها، ورضخت بالكامل لإرادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافه التوسعية على حساب أمن المنطقة واستقرارها”.

عراقجي: واشنطن ارتكبت انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بمهاجمتها منشآتنا النووية السلمية، وأحداث هذا الصباح لها عواقب وخيمة pic.twitter.com/tLAFsjL5xB — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025

أمامنا خيارات متعددة

كما كشف عراقجي عن اجتماع مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين، مشيرا إلى أن “لدينا شراكات استراتيجية مع روسيا، وهناك محاولات روسية وصينية لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لوقف الاعتداءات، لكن الوضع الآن تغيَّر”.

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الخارجية الإيراني أن “أمامنا خيارات متعددة ومتاحة للرد، ولن نوضح أكثر”. وأضاف “سنستمر في الدفاع عن دولتنا ومصالحنا، وجيشنا مستعد”.

يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب أن الضربات “دمرت بشكل تام وكامل” 3 منشآت نووية رئيسية في إيران، هي فوردو وأصفهان ونطنز.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجوما على إيران، استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردَّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.