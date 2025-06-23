أطول مدة إنذارات وتعليق هبوط طائرات.. موجة صاروخية جديدة تضرب إسرائيل (فيديو)

تعرضت إسرائيل، اليوم الاثنين، لموجة جديدة من الهجمات، بعد إطلاق 3 رشقات صاروخية من إيران باتجاه أهداف متعددة داخل إسرائيل، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أحد الصواريخ الإيرانية سقط في منطقة قريبة من مدينة أسدود جنوبي تل أبيب، دون ورود أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

ودوت انفجارات في القدس بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بعد إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل مع وصول دفعة من الصواريخ الإيرانية.

من جانبها أعلنت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية نقلًا عن مصدر عسكري، أن الحرس الثوري الإيراني استخدم في هذا الهجوم مجموعة من الصواريخ الباليستية المتطورة، شملت طرازات:

خيبر شكن: ذو مدى يتجاوز 2000 كم وقدرة اختراق عالية.

ذو مدى يتجاوز 2000 كم وقدرة اختراق عالية. عماد وقدر: صواريخ دقيقة التوجيه ومتوسطة إلى بعيدة المدى.

صواريخ دقيقة التوجيه ومتوسطة إلى بعيدة المدى. فتاح 1: صاروخ فرط صوتي يتمتع بسرعة تفوق 5 ماخ.

وأشار المصدر العسكري الإيراني إلى أن الهجمات استهدفت مواقع إسرائيلية “من الشمال إلى الجنوب”، بما في ذلك تل أبيب وحيفا.

تغييرات تكتيكية

وبحسب المصدر تم استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية، ضمن “تغييرات تكتيكية” في أسلوب الهجوم.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، وأن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.

أطول مدة إنذارات

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية فإن صفارات الإنذار دوّت في لمدة 40 دقيقة وهي أطول فترة منذ بدء الحرب على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إطلاق حوالي 15 صاروخا إيرانيا باتجاه إسرائيل خلال الساعة الماضية.

تعليق هبوط طائرات

كما أفادت القناة بأن الطائرات المدنية تواصل التحليق فوق البحر المتوسط منذ أكثر من 40 دقيقة دون هبوط، خاصة قرب مطار بن غوريون الذي تم تعليق الهبوط فيه مجددا بسبب استمرار إطلاق الصواريخ.