أول تعليق من ترامب على القصف الإيراني لقاعدة العديد في قطر

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على ما سمّاه “تدمير” منشآتها النووية، بأنه “ضعيف للغاية”.

وأضاف ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال، أن الولايات المتحدة كانت تتوقع الرد الإيراني، وأنه تم التصدي له بشكل “فعّال جدا”.

وكشف ترامب أن إيران أطلقت 14 صاروخا، تم إسقاط 13 منها، وواحد سُمح له بالمرور لأنه كان متجها نحو منطقة غير مهدَّدة.

وأكد ترامب أنه لم يُصَب أي أمريكي بأذى، ولم تُسجَّل سوى أضرار طفيفة للغاية.

ووجَّه ترامب الشكر لإيران على ما وصفه بـ”الإشعار المبكر الذي قدَّمته، مما أتاح لنا منع وقوع خسائر بشرية أو إصابات”. وتابع “ربما يمكن لإيران الآن أن تتجه نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تفعل الشيء نفسه”.

وقدَّم ترامب في منشور آخر الشكر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على “كل ما بذله من جهد في سبيل السلام بالمنطقة”.

وأعلنت إيران، اليوم الاثنين، قصف قاعدة العديد الجوية في قطر بصواريخ، ردا على الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية، أمس الأحد.