أول تعليق من كوريا الشمالية بعد الغارات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

نددت كوريا الشمالية بقوة، اليوم الاثنين، الغارات الأمريكية التي استهدفت، فجر الأحد، 3 مواقع نووية في إيران، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية.

ووصفت “بيونغ يانغ” الهجوم بأنه انتهاك خطير للمصالح الأمنية والحقوق الإقليمية لدولة ذات سيادة.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي ضد إيران، وشنت هجوما عسكريا جويا مباشرا ضد منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الإستراتيجية، مدعية أن البرنامج النووي الإيراني انتهى.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

الهجمات الإسرائيلية على إيران “جريمة ضد الإنسانية”

والخميس الماضي، نددت كوريا الشمالية بالغارات الإسرائيلية على إيران وحذرت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية من “إشعال فتيل الحرب”، وفق ما قال ناطق باسم وزارة الخارجية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “تعرب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وتدينه بشدة”.

وأضاف أن قتل إسرائيل للمدنيين هو “جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية”، مؤكدا أن “العمل غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل يثير خطر اندلاع حرب شاملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط”، محذرة “ترامب وآخرين من الانضمام إلى حرب إسرائيل“.

كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن “الوضع الخطير الذي يشهده العالم اليوم يثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والغرب هي كيان سرطاني يهدد السلام في الشرق الأوسط وسبب رئيسي في تدمير السلام والأمن العالميين”.

وأضاف “المجتمع الدولي يراقب عن كثب قيام الولايات المتحدة والقوى الغربية بتأجيج الحرب، ويعارض الحق السيادي المشروع وممارسة حق الدفاع عن النفس لإيران، الضحية”.

وأشار إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة والقوى الأوروبية “يدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى مرحلة كارثية لا يمكن السيطرة عليها”.