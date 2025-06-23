بطلب من ترامب.. تقرير يكشف كيف مهّدت إسرائيل للهجوم الأمريكي على “فوردو”

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر العديد من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية خلال الـ48 ساعة التي سبقت الهجوم الأمريكي على منشأة فوردو النووية، بناء على طلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ونشر أكسيوس، الأحد، خبرا استنادا إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بشأن ما إذا كان ترامب سيواصل الهجمات على إيران عقب قصف منشآت نووية فجر أمس.

وادعى مسؤول أمريكي أن ترامب لا يريد مواصلة الهجمات على إيران، قائلا “ترامب مستعد للهجوم إذا ردّ الإيرانيون على القوات الأمريكية، لكنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد السلام”.

وأشار المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إلى أن ترامب اتصل بنتنياهو لإبلاغه بالهجمات بعد أن قصفت قاذفات بي-2 قواعد في إيران.

وادعى مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بقائمة بأنظمة الدفاع الجوي التي ترغب في تدميرها قبل الهجوم.

“كيف نساعد؟”

ووفقا لأكسيوس، قال المسؤول الإسرائيلي “لم تكن هناك ضغوط إسرائيلية مباشرة لإدخال الولايات المتحدة الحرب، بل جاء الطلب الأمريكي، والإسرائيليون عبروا عن استعداهم: كيف نساعد؟”، بحسب زعمه.

وخلال تلك الفترة شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات مركزة على الدفاعات الجوية في جنوب إيران، وذلك لتمهيد المجال أمام قاذفات “B‑2” الأمريكية لضرب المنشأة دون اعتراض، وفق تقرير أكسيوس.

ويترقب العالم ردّ طهران على هجوم شنته الولايات المتحدة، فجر الأحد، على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الأهم بالبلاد.

وتواصل إسرائيل هجماتها على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، التي شملت منشآت نووية وقواعد صاروخية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين. ورد الإيرانيون بضرب العمق الإسرائيلي بصواريخ ومسيّرات، مما خلف قتلى وجرحى في الجانبين.